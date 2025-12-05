Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Khởi tố nữ bị can buôn lậu 13 lượng vàng từ Lào về Việt Nam

Bá Cường
Bá Cường
05/12/2025 16:22 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố nữ bị can về hành vi buôn lậu 13 lượng vàng từ Lào về Việt Nam.

Ngày 5.12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Hoài Phương (trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) về hành vi buôn lậu.

Quảng Trị: Khởi tố nữ bị can buôn lậu 13 lượng vàng từ Lào về Việt Nam- Ảnh 1.

Bị can Ngô Thị Hoài Phương tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 9.11, tại trạm dừng chờ xe buýt đối diện chợ Đông Hà (P.Đông Hà), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Ngô Thị Hoài Phương khi đang vận chuyển 2 khối kim loại màu vàng nặng khoảng 515 gram.

Qua kiểm tra, xác định có gần 13 lượng vàng (trị giá gần 2 tỉ đồng) và 3 hộp pháo hoa nổ.

Quảng Trị: Khởi tố nữ bị can buôn lậu 13 lượng vàng từ Lào về Việt Nam- Ảnh 2.

Số tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã mua số vàng trên tại Viêng Chăn (Lào) rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để bán kiếm lời.

Toàn bộ số tang vật đã bị lực lượng chức năng thu giữ, để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ buôn lậu nói trên.


