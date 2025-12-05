Quảng Trị: Xử lý vết nứt rất dài trên đèo Ngang

Ngày 5.12, ông Bùi Trọng Tuệ, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đơn vị đã xây dựng phương án khắc phục tạm thời sau khi ghi nhận tình trạng nứt mặt đường trên tuyến đoạn qua đèo Ngang.

Ngay khi phát hiện sự cố, cơ quan quản lý đã nhanh chóng căng dây, đặt biển cảnh báo và không cho phương tiện đi vào phần mặt đường xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng bố trí biển báo tại khu vực ẢNH: THANH LỘC

Ông Tuệ cho hay, khi thời tiết tạnh ráo, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 sẽ tiến hành nhồi sợi dây đay vào khe nứt, sau đó rưới nhựa đường để hạn chế tối đa việc nước tiếp tục thấm xuống nền đường. Đơn vị cũng đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để điều động các chuyên gia đến hiện trường kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương án xử lý lâu dài.

Vết nứt trên QL1 đoạn qua đèo Ngang ẢNH: THANH LỘC

Bất an khi đường nứt, giun chết hàng loạt ở Đèo Ngang

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.12, đoạn QL1 qua khu vực đèo Ngang nối Quảng Trị - Hà Tĩnh xuất hiện vết nứt rộng khoảng 3 cm, kéo dài hàng chục mét, lộ rõ trên mặt nhựa đường.

Ngoài hiện tượng nứt đường, người dân thôn Vịnh Sơn (xã Phú Trạch) cũng ghi nhận giun đất xuất hiện dày đặc và chết hàng loạt trên các lối đi bê tông, sân vườn và lan đến sát mép QL1. UBND xã Phú Trạch đã cử cán bộ kiểm tra thực địa, đồng thời báo cáo cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh Quảng Trị để làm rõ nguyên nhân.

Sự việc khiến nhiều người dân lo lắng về khả năng khu vực đang chịu ảnh hưởng của thời tiết bất thường hoặc có dấu hiệu biến động địa chất. Tuy vậy, cơ quan chức năng cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh và chưa có kết luận chính thức.