Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Xử lý vết nứt rất dài trên đèo Ngang

Thanh Lộc
Thanh Lộc
05/12/2025 10:09 GMT+7

Vết nứt kéo dài gần 40 m xuất hiện trên đoạn QL1 qua đèo Ngang (địa phận xã Phú Trạch, Quảng Trị) đang được lực lượng quản lý đường bộ áp dụng giải pháp xử lý bước đầu, nhằm ngăn nước mưa thấm xuống kết cấu phía dưới.

Ngày 5.12, ông Bùi Trọng Tuệ, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đơn vị đã xây dựng phương án khắc phục tạm thời sau khi ghi nhận tình trạng nứt mặt đường trên tuyến đoạn qua đèo Ngang.

Ngay khi phát hiện sự cố, cơ quan quản lý đã nhanh chóng căng dây, đặt biển cảnh báo và không cho phương tiện đi vào phần mặt đường xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bố trí biển báo tại khu vực

ẢNH: THANH LỘC

Ông Tuệ cho hay, khi thời tiết tạnh ráo, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 sẽ tiến hành nhồi sợi dây đay vào khe nứt, sau đó rưới nhựa đường để hạn chế tối đa việc nước tiếp tục thấm xuống nền đường. Đơn vị cũng đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để điều động các chuyên gia đến hiện trường kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương án xử lý lâu dài.

- Ảnh 2.

Vết nứt trên QL1 đoạn qua đèo Ngang

ẢNH: THANH LỘC

Bất an khi đường nứt, giun chết hàng loạt ở Đèo Ngang

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.12, đoạn QL1 qua khu vực đèo Ngang nối Quảng Trị - Hà Tĩnh xuất hiện vết nứt rộng khoảng 3 cm, kéo dài hàng chục mét, lộ rõ trên mặt nhựa đường.

Ngoài hiện tượng nứt đường, người dân thôn Vịnh Sơn (xã Phú Trạch) cũng ghi nhận giun đất xuất hiện dày đặc và chết hàng loạt trên các lối đi bê tông, sân vườn và lan đến sát mép QL1. UBND xã Phú Trạch đã cử cán bộ kiểm tra thực địa, đồng thời báo cáo cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh Quảng Trị để làm rõ nguyên nhân.

Sự việc khiến nhiều người dân lo lắng về khả năng khu vực đang chịu ảnh hưởng của thời tiết bất thường hoặc có dấu hiệu biến động địa chất. Tuy vậy, cơ quan chức năng cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh và chưa có kết luận chính thức.

Tin liên quan

Đường nứt, giun chết hàng loạt ở Đèo Ngang khiến dân lo địa chất bất thường

Đường nứt, giun chết hàng loạt ở Đèo Ngang khiến dân lo địa chất bất thường

Người dân xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây thuộc H.Quảng Trạch, Quảng Bình) vừa phát hiện một vết nứt dài xuất hiện trên QL1 đoạn qua khu vực Đèo Ngang. Vị trí xuất hiện vết nứt khá gần với nơi phát hiện giun đất chui lên mặt đất chết hàng loạt.

Cháy rừng phòng hộ ở khu vực Đèo Ngang

Khám phá thêm chủ đề

Đèo ngang Quảng Trị vết nứt bất thường vết nứt trên đèo Ngang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận