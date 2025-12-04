Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đường nứt, giun chết hàng loạt ở Đèo Ngang khiến dân lo địa chất bất thường

Thanh Lộc
Thanh Lộc
04/12/2025 18:53 GMT+7

Người dân xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây thuộc H.Quảng Trạch, Quảng Bình) vừa phát hiện một vết nứt dài xuất hiện trên QL1 đoạn qua khu vực Đèo Ngang. Vị trí xuất hiện vết nứt khá gần với nơi phát hiện giun đất chui lên mặt đất chết hàng loạt.

Ngày 4.12, người dân xã Phú Trạch bất ngờ phát hiện nhiều vết nứt đáng lo ngại trên QL1 đoạn qua khu vực Đèo Ngang. Các rãnh nứt lộ rõ trên mặt đường, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ sạt lở hoặc bong tróc mặt đường, nhất là đối với các phương tiện đi lại phía dưới khu vực chân dốc.

Hiện lượng xe qua lại khu vực này không lớn do phần lớn người dân chuyển sang đi tuyến hầm.

- Ảnh 1.

Vết nứt kéo dài trên đường

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, người dân thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch cũng chứng kiến hiện tượng giun đất xuất hiện dày đặc và chết hàng loạt trên các lối đi bê tông, sân vườn, thậm chí kéo dài tới mép QL1.

Hiện tượng kéo dài nhiều ngày, giun trồi lên mặt đất rồi chết khi gặp nắng, điều mà người dân địa phương cho biết chưa từng xảy ra trước đây.

Bất an khi đường nứt, giun chết hàng loạt ở Đèo Ngang

- Ảnh 2.

Vị trí nứt có thể đút ngón tay vào

ẢNH: THANH LỘC

UBND xã Phú Trạch cho biết đã cử cán bộ đến khu vực Đèo Ngang, trên tuyến QL1, kiểm tra vết nứt mặt đường để báo cáo cơ quan chuyên môn, đồng thời báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị để xác minh nguyên nhân.

Người dân bày tỏ lo lắng có thể nền đất khu vực đang chịu tác động của thời tiết hoặc có biến động địa chất song cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức.

