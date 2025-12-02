Quảng Trị: Giun đất trồi lên mặt đường rồi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Ngày 2.12, thông tin từ UBND xã Phú Trạch (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng có hàng ngàn con giun đất trồi lên mặt đường rồi chết khô.

Xác giun la liệt tại thôn Vịnh Sơn, hiện tượng chưa từng xảy ra tại địa phương này ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vào ngày 1.12, tại khu vực dưới chân Đèo Ngang (thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch), nhiều xác giun đất xuất hiện trên các lối đi bê tông, sân vườn của người dân và cả đoạn đất sát với mặt đường của QL1.

Chị Nguyễn Thị Thoài (người dân địa phương) cho biết vào sáng sớm hôm qua khi ra vườn đã thấy hiện tượng này. Nhiều con giun chết khô, một số khác vẫn còn cử động. Theo người dân địa phương, từ trước đến nay trên địa bàn chưa hề xảy ra hiện tượng này.

Quảng Trị Giun đất trồi lên mặt đường rồi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Phan Xuân Hào, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị, để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra hiện tượng lạ này. Tuy nhiên, ông Phan Xuân Hào cho biết hiện tại Sở NN-MT vẫn đang trong quá kiểm tra, sau đó sẽ làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào giữa tháng 11, hiện tượng này cũng xuất hiện tại P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi). Các chuyên gia tại Quảng Ngãi cho biết, giun thường trồi lên mặt đất khi thiếu ô xy, thay đổi nhiệt độ đột ngột, hoặc môi trường đất bị tác động bởi phân bón nóng như phân gà, phân lân…