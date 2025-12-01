Quảng Trị: Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom 340 kg

Tối 1.12, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng xử lý quả bom lớn được phát hiện trong nhà dân.

Vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đào đất làm nền nhà, ông Cao Văn Hợi (54 tuổi, ở thôn Tiền Phong, xã Tuyên Lâm) bất ngờ phát hiện một quả bom và lập tức báo với lực lượng chức năng.

Quả bom được lập hàng rào chắn và chờ lực lượng chuyên môn đến xử lý ẢNH: B.H.

Sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp lực lượng công an xã, Đồn biên phòng Ra Mai đã có mặt tại để xử lý hiện trường. Thời điểm phát hiện quả bom còn nguyên hình dạng, kích thước quả bom dài khoảng 1 m, đường kính khoảng 40 cm, trọng lượng 340 kg.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập hàng rào chắn bảo vệ hiện trường đồng thời báo với các lực lượng chuyên môn để tiến hành xử lý quả bom.