Thời sự

Quảng Trị: Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom 340 kg

Bá Cường
Bá Cường
01/12/2025 21:19 GMT+7

Trong lúc đào đất làm nền nhà, một người đàn ông tại Quảng Trị đã phát hiện quả bom lớn, nặng 340 kg, dài 1 m.

Tối 1.12, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng xử lý quả bom lớn được phát hiện trong nhà dân.

Vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đào đất làm nền nhà, ông Cao Văn Hợi (54 tuổi, ở thôn Tiền Phong, xã Tuyên Lâm) bất ngờ phát hiện một quả bom và lập tức báo với lực lượng chức năng.

Quảng Trị: Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom hơn 3 tạ, dài 1 m- Ảnh 1.

Quả bom được lập hàng rào chắn và chờ lực lượng chuyên môn đến xử lý

ẢNH: B.H.

Sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp lực lượng công an xã, Đồn biên phòng Ra Mai đã có mặt tại để xử lý hiện trường. Thời điểm phát hiện quả bom còn nguyên hình dạng, kích thước quả bom dài khoảng 1 m, đường kính khoảng 40 cm, trọng lượng 340 kg.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập hàng rào chắn bảo vệ hiện trường đồng thời báo với các lực lượng chuyên môn để tiến hành xử lý quả bom.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
