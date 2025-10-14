Bờ sông Ngàn Sâu sạt lở lộ quả bom gần 2 tạ

Ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Hà Linh (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý quả bom nằm bên bờ sông Ngàn Sâu vừa được người dân địa phương phát hiện.

Bờ sông Ngàn Sâu sạt lở lộ ra quả bom nặng gần 200 kg ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, sáng 13.10, anh Nguyễn Trọng Linh (33 tuổi, ngụ tại xã Hà Linh) cùng một số người khác chèo thuyền trên sông Ngàn Sâu. Khi đến khu vực thuộc địa phận thôn 9 (xã Hà Linh), nhóm của anh Linh phát hiện vật thể lạ nghi là quả bom nằm bên bờ sông (tại khu vực đang bị sạt lở), nên trình báo cho chính quyền địa phương.

UBND xã Hà Linh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã này phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Vũ Quang đến hiện trường để xác minh.

Lực lượng chức năng căng dây để bảo vệ khu vực phát hiện quả bom ẢNH: TÂN KỲ

Lực lượng chức năng xác định đây là quả bom sót lại sau chiến tranh. Quả bom này có chiều dài khoảng 1,5 m, đường kính khoảng 25 cm, nặng ước tính gần 200 kg.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã căng dây, lắp đặt biển cảnh báo và cử lực lượng túc trực tại hiện trường.

Theo lãnh đạo xã Hà Linh, gần vị trí nêu trên, người dân địa phương cũng từng phát hiện 1 quả bom khác còn sót lại từ thời chiến tranh. Hiện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang lên phương án trục vớt quả bom vừa được người dân phát hiện để đưa đi tiêu huỷ.