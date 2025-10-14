Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bờ sông Ngàn Sâu sạt lở lộ quả bom gần 2 tạ

Phạm Đức
Phạm Đức
14/10/2025 10:18 GMT+7

Trong lúc chèo thuyền trên sông Ngàn Sâu, một số người dân Hà Tĩnh phát hiện quả bom dài 1,5 m, nặng gần 2 tạ nằm bên bờ sông đang bị sạt lở.

Ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Hà Linh (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý quả bom nằm bên bờ sông Ngàn Sâu vừa được người dân địa phương phát hiện.

Bờ sông Ngàn Sâu sạt lở lộ quả bom nặng gần 200 kg - Ảnh 1.

Bờ sông Ngàn Sâu sạt lở lộ ra quả bom nặng gần 200 kg

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, sáng 13.10, anh Nguyễn Trọng Linh (33 tuổi, ngụ tại xã Hà Linh) cùng một số người khác chèo thuyền trên sông Ngàn Sâu. Khi đến khu vực thuộc địa phận thôn 9 (xã Hà Linh), nhóm của anh Linh phát hiện vật thể lạ nghi là quả bom nằm bên bờ sông (tại khu vực đang bị sạt lở), nên trình báo cho chính quyền địa phương.

UBND xã Hà Linh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã này phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Vũ Quang đến hiện trường để xác minh.

Bờ sông Ngàn Sâu sạt lở lộ quả bom nặng gần 200 kg - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng căng dây để bảo vệ khu vực phát hiện quả bom

ẢNH: TÂN KỲ

Lực lượng chức năng xác định đây là quả bom sót lại sau chiến tranh. Quả bom này có chiều dài khoảng 1,5 m, đường kính khoảng 25 cm, nặng ước tính gần 200 kg.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã căng dây, lắp đặt biển cảnh báo và cử lực lượng túc trực tại hiện trường.

Theo lãnh đạo xã Hà Linh, gần vị trí nêu trên, người dân địa phương cũng từng phát hiện 1 quả bom khác còn sót lại từ thời chiến tranh. Hiện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang lên phương án trục vớt quả bom vừa được người dân phát hiện để đưa đi tiêu huỷ.

Tin liên quan

Người dân phát hiện quả bom nặng 241 kg khi đi bắt cá ở Quảng Trị

Người dân phát hiện quả bom nặng 241 kg khi đi bắt cá ở Quảng Trị

Trong lúc đi bắt cá, một người dân ở Quảng Trị phát hiện quả bom MK82 nặng 241 kg gần QL12A. Tổ chức MAG nhanh chóng xử lý, di dời an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh Sông Ngàn Sâu Quả bom Sạt lở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận