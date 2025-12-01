Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Tai nạn giữa 2 xe máy, 1 học sinh tử vong

Bá Cường
Bá Cường
01/12/2025 13:36 GMT+7

Một vụ tai nạn giữa 2 xe máy do học sinh điều khiển tại Quảng Trị khiến 1 học sinh tử vong, 2 học sinh khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Ngày 1.12, thông tin từ UBND xã Trường Phú (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến 3 học sinh thương vong.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, em N.T.P. (17 tuổi, xã Trường Phú) điều khiển xe máy BS 86KA - 4999 lưu thông trên QL 9C để đến trường thì xảy ra va chạm với xe máy BS 73AG - 073.95 do T.V.T.Đ. (17 tuổi) điều khiển chở theo T.V.Đ. (16 tuổi, cùng xã Lệ Thủy).

Quảng Trị: Tai nạn 2 xe máy, 1 học sinh tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 học sinh tử vong

ẢNH: B.H

Vụ tai nạn khiến em T.V.T.Đ. tử vong tại chỗ, N.T.P. và T.V.Đ. bị thương. Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa hai học sinh bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, cả 3 học sinh gặp nạn đang theo học tại một trường THPT và trường giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn tử vong học sinh Học sinh tử vong Quảng Trị
