Quyến rũ mùa phong hương thay lá ở miền tây Quảng Trị

Những ngày cuối tháng 11, như mọi năm, anh Nguyễn Bôn (31 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) lại rủ bạn bè, chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ... rồi chạy xe di chuyển dọc tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây để tìm đến những cánh rừng phong hương. Có tình yêu đặc biệt với thiên nhiên, với những chuyến khám phá, mùa phong hương thay lá chính là mùa đẹp nhất để anh Bôn "lên đường".

"Khoảng 3 - 4 năm gần đây, năm nào mình cũng rủ bạn bè đi đến rừng phong hương. Có năm lái ô tô đến, rồi cùng nhau trekking xuyên qua những ngọn đồi thay lá. Có năm thì dùng thuyền để đi tìm những nét đẹp thơ mộng hơn. Càng về cuối mùa, phong hương càng đẹp", anh Bôn chia sẻ.

Rừng phong hương cách trung tâm xã Khe Sanh khoảng 10 km. Khi di chuyển đến hồ thủy điện Quảng Trị, những cây phong hương bắt đầu hiện ra với sặc sỡ màu lá cam, đỏ, vàng xen kẽ màu xanh ngọc của nước hồ và màu xanh đậm của những loài cây khác.

Rừng phong hương vào mùa thay lá, nhìn từ trên cao ẢNH: BÔN NGUYỄN

Năm nay, nhóm của anh Bôn tiếp cận rừng phong hương bằng thuyền ẢNH: BÔN NGUYỄN

Du khách nhìn ngắm vẻ đẹp thơ mộng của rừng phong hương ẢNH: BÔN NGUYỄN

Những năm gần đây, rừng phong hương ở Khe Sanh thu hút sự quan tâm của du khách trong và nước ngoài, nhất là những người muốn chinh phục tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Thời điểm đẹp nhất trong ngày của rừng phong hương có lẽ là vào lúc bình minh vừa hé những tia nắng hoặc độ hoàng hôn xuống. Đi sâu vào rừng, có những bãi cỏ xanh thẳm, xen kẽ là khe suối đổ về hồ..., là nơi lý tưởng để các nhóm hội có thể cắm trại qua đêm.

Một khe suối nhỏ đổ ra hồ thủy điện Quảng Trị, hai bên là những cánh rừng phong hương thay lá xen kẽ giữa màu xanh thẳm của núi rừng Trường Sơn ẢNH: BÔN NGUYỄN

Phong cảnh thơ mộng tựa trời Âu khi đi sâu vào bên trong cánh rừng ẢNH: BÔN NGUYỄN

Chị Lê Tâm Thảo Ny (trú tại xã Khe Sanh) mê mẩn trước cảnh đẹp quê hương mình và mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp đến với bạn bè ở mọi miền đất nước ẢNH: BÔN NGUYỄN

Cây phong hương thường bị nhầm lẫn với cây phong đỏ vì hình dạng lá và cách thay màu lá khi giao mùa tương tự nhau. Cách phân biệt hai loại cây này là cây phong hương có quả, còn cây phong đỏ thì không ẢNH: BÔN NGUYỄN

Cây phong hương (tên gọi khác là cây sau sau, cây bạch giao...) thường phân bố tập trung tại các tỉnh vùng cao phía bắc, đây là loài cây phát triển tốt trong môi trường ẩm ướt. Nhiều du khách khi đặt chân đến đây đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp độc đáo khi cây đổi màu thay lá và ví von hệt như khung cảnh những rừng phong đỏ ở trời Âu.

Một du khách nước ngoài được anh Bôn dẫn vào sâu trong rừng phong hương ẢNH: BÔN NGUYỄN