Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Đưa sách, ca Huế đến gần hơn với học sinh tiểu học

Đào Thị Thanh Xuân
Đào Thị Thanh Xuân
23/11/2025 10:04 GMT+7

Books tour lần thứ 5 do CLB Sách và văn hóa Huế phối hợp CLB Ca Huế mang đến cho học sinh tiểu học những trải nghiệm đọc sách và tìm hiểu ca Huế sinh động, góp phần đưa văn hóa cố đô đến gần hơn với các bạn nhỏ.

Chiều qua 22.11, CLB Sách và văn hóa Huế phối hợp CLB Ca Huế tổ chức Books tour lần thứ 5 tại Trường tiểu học Thủy Vân (TP.Huế), tiếp tục chuỗi hoạt động giáo dục văn hóa đọc và trải nghiệm văn hóa cố đô.

Đưa sách, ca Huế đến gần hơn với học sinh tiểu học- Ảnh 1.

Các em học sinh thích thú với trải nghiệm về sách

ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Từ tháng 9.2025, CLB đã triển khai các chuyến Books tour với nhiều hình thức đưa sách đến gần học sinh. Tại điểm Trường tiểu học Thủy Vân, học sinh từ 9 đến 11 tuổi được tìm hiểu cấu trúc, nội dung chính của một cuốn sách, tham quan tủ sách trong Không gian văn hóa Huế, tự tay thiết kế bìa sách theo sở thích. 

Không khí hào hứng thể hiện ngay từ đầu giờ chiều khi các em xếp hàng tham quan và chủ động khám phá cách trình bày, bố cục của sách.

Đưa sách, ca Huế đến gần hơn với học sinh tiểu học- Ảnh 2.

Không khí sôi nổi tại buổi tìm hiểu về sách

ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Chị Đoàn Anh Thư, thành viên CLB Sách và văn hóa Huế, cho biết chương trình giúp học sinh củng cố niềm yêu thích sách, khơi dậy tinh thần học hỏi từ những cuốn sách giá trị.

Hồ Thị Bảo Trâm (lớp 5/2) chia sẻ niềm vui khi em được tự tay sáng tạo bìa sách và mong muốn có thêm nhiều hoạt động bổ ích tương tự.

Anh Võ Ca Dao, thành viên Ban chủ nhiệm CLB, cho hay sự hào hứng của học sinh là động lực để CLB tiếp tục mở rộng Books tour đến nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Song song hoạt động về sách, học sinh còn được tìm hiểu ca Huế, di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng. Dù là âm nhạc quê hương, nhiều em ít có cơ hội tiếp xúc trực tiếp.  Anh Ca Dao cho biết hoạt động còn giúp học sinh rèn sự tự tin, khả năng sáng tạo, kỹ năng nhóm và thuyết trình.

Trong buổi giao lưu, các em được nghe những bài ca Huế quen thuộc, tìm hiểu nhạc cụ truyền thống và học các bài hát như Lý tình tang, Hoài nam, Ngựa ô… dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ Kim Vàng, Thanh Tâm.

Đưa sách, ca Huế đến gần hơn với học sinh tiểu học- Ảnh 3.

NSƯT Kim Vàng đang dạy các em học sinh hát ca Huế

ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Nhà thơ Võ Quê, Chủ nhiệm CLB Ca Huế, cho biết mục tiêu của chương trình là đưa ca Huế đến gần học sinh hơn, góp phần vun đắp tình yêu nghệ thuật truyền thống tại thành phố di sản. Những tiếng hát tập luyện, tiếng nhẩm lời ca giúp bầu không khí trở nên rộn ràng suốt buổi chiều. 

Đưa sách, ca Huế đến gần hơn với học sinh tiểu học- Ảnh 4.

Các em học sinh chăm chú xem các nghệ nhân biểu diễn ca Huế

ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Books tour diễn ra mỗi chiều thứ bảy, dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi với các nội dung phù hợp từng nhóm tuổi: nghe đọc sách, tô bìa (6 - 8 tuổi); tìm hiểu cấu trúc sách, sáng tạo bìa (9 - 11 tuổi); lập kế hoạch truyền thông sách (12 - 15 tuổi). Chương trình đã kết nối với nhiều trường tiểu học trên địa bàn như Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Huệ và nhận được phản hồi tích cực.

Cô Võ Thị Thùy Dung, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thủy Vân, đánh giá hoạt động góp phần thay đổi thói quen đọc, giúp học sinh tiếp cận nghệ thuật ca Huế qua trải nghiệm thực tế. Những nụ cười thích thú khi các em tự tay vẽ những bìa sách cho thấy mong muốn được đến gần hơn với trang sách và các giá trị di sản cố đô.

Khám phá thêm chủ đề

