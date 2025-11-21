UNIQLO khánh thành nhà bán trú mới cho học sinh dân tộc thiểu số tại Tuyên Quang

Công trình nhà bán trú Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Tả Nhìu nằm trong dự án "Bảo vệ trẻ vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi 11-24 tại tỉnh Tuyên Quang hướng tới chấm dứt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống", do Dự án gây quỹ PEACE FOR ALL phối hợp với Plan International Việt Nam, triển khai trong giai đoạn 2023-2027.

Khánh thành Nhà bán trú Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Nhìu

Dự án đã xây mới 3 nhà vệ sinh tích hợp phòng tắm,1 khu nhà bán trú và cải tạo 5 khu nhà khác tại Trường PTDT Bán trú Nàn Ma; góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập an toàn cho 2.161 học sinh và giáo viên, đặc biệt trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt.

Các khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn được triển khai cho 166 giáo viên và cán bộ tư vấn học đường, đóng góp vào nỗ lực chấm dứt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.