Thời sự

2 ô tô va chạm trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong

Phạm Đức
18/08/2025 07:30 GMT+7

Xe khách giường nằm khi đang lưu thông trong hầm Đèo Ngang nối Hà Tĩnh và Quảng Trị đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ, tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 50 ngày 17.8, xe khách giường nằm mang biển số 38B-015.xx của nhà xe Khánh Truyền (đóng ở Hà Tĩnh) chở một số hành khách di chuyển trên QL1A theo hướng Bắc - Nam.

2 ô tô va chạm trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: TÂN KỲ

Khi xe này đang lưu thông trong hầm Đèo Ngang nối Hà Tĩnh và Quảng Trị (địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) thì va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang biển số 73A-228.xx (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên xe ô tô 7 chỗ tử vong, 2 xe bị hư hỏng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trong hầm Đèo Ngang ách tắc làn bên phải tuyến.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT công an 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và đơn vị quản lý đường bộ đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến khoảng 5 giờ 50 sáng 18.8, giao thông trong hầm Đèo Ngang đã thông suốt.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn giữa xe khách và xe ô tô 7 chỗ, hệ thống chiếu sáng ngoài và trong hầm Đèo Ngang cũng như mặt đường trong hầm hoạt động bình thường.

Khi đang chạy trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng ở Hà Tĩnh, xe khách giường nằm bị mất lái, đâm vào đuôi xe container đang chạy phía trước khiến tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin.

