Bơi thúng ra vớt neo bị chìm, một ngư dân bị sóng biển đánh mất tích

Quế Hà
Quế Hà
28/11/2025 17:11 GMT+7

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm một ngư dân mất tích do sóng to đánh chìm thúng, vụ việc xảy ra ở xã Liên Hương, Lâm Đồng.

Lúc hơn 16 giờ chiều nay 27.11, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với lực lượng liên quan và ngư dân địa phương tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển.

Trước đó, ông H.V (33 tuổi) và ông D.Q.S (40 tuổi, cùng ở xã Liên Hương, Lâm Đồng; thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) bơi thúng ra khu vực Cửa khẩu cảng Liên Hương để vớt chiếc neo bị chìm. Sóng to đã đánh lật thúng khiến ông S. bị chìm mất tích, còn ông V. may mắn bơi được vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện và ngư dân tìm kiếm, nhưng do sóng lớn, nạn nhân chìm rất nhanh, không ứng cứu kịp.

Ngư dân mất tích ở Liên Hương do sóng lớn đánh chìm thúng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển ở xã Liên Hương

ẢNH: Q.H

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương, cho biết từ chiều ngày 27.11, sóng to đánh tuyến kè biển và nhà dân theo dọc kè đoạn thôn 14 qua địa bàn, có chỗ ngập hơn 1 m. Địa phương đã huy động lực lượng di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Các hố ga thoát nước ra biển trên kè bị sóng đánh đưa cát vào lấp khiến nước không thoát được. Sáng 28.11, địa phương đi khảo sát và xử lý, khơi thông các hố thoát nước ra biển.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh khu vực kè Hàm Tiến

Chiều 28.11, UBND P.Mũi Né (Lâm Đồng) thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của các cơ sở trong khu vực kè biển bị sạt lở ven đường Nguyễn Đình Chiểu tại khu phố Hàm Tiến 1. Theo đó, các quán hải sản trong khu vực này phải tạm dừng hoạt động kể từ ngày 28.11 cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo được đưa ra sau khi sóng lớn liên tục đánh vào kè biển gây hư hỏng, sạt lở vào chiều 27.11.

Một đoạn khoảng 150 m kè biển tại khu vực này bị xói lở chân kè, sụt lún cấu kiện bê tông phần mái kè, gây mất ổn định kết cấu. Địa phương đã gia cố tạm khu vực bị sạt lở. Tuy nhiên, vị trí sạt lở có khả năng mở rộng thêm khoảng 500 m. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt cơ sở bán hải sản dọc bờ kè Hàm Tiến - điểm ăn uống quen thuộc của du khách khi đến đây.

Ngư dân mất tích ở Liên Hương do sóng lớn đánh chìm thúng - Ảnh 2.

Các hàng quán ở bờ kè Hàm Tiến bị tạm dừng kinh doanh do sóng đánh sạt lở kè biển

ẢNH: QUẾ HÀ

Ngoài yêu cầu các cơ sở trên tạm dừng hoạt động, địa phương còn đề nghị các cơ sở (cơ sở xây dựng những hạng mục cơi nới lấn vào diện tích kè, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu kè, có nguy cơ mất an toàn khi sóng lớn tác động) phải khẩn trương tháo dỡ trước ngày 30.11.2025.

Chiều nay 28.11, sóng đánh bong tróc nhiều vị trí tại bờ kè Đồi Dương, thuộc bãi tắm Đồi Dương, P.Phan Thiết (đều thuộc Bình Thuận cũ), cơ quan chức năng cảnh báo sóng to, nước biển dâng cao, du khách và người dân không được tắm biển khi cơn bão số 15 đang ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Bình Thuận cũ.

