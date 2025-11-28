Sóng cao 2 m trước bão số 15: Đắk Lắk ban lệnh cấm biển, huy động dọn rác

Ngày 28.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do ảnh hưởng bão số 15 (bão Koto), bờ biển ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk, thuộc Phú Yên cũ) có sóng cao 1 - 2 m. Bờ biển ngổn ngang rác thải như bao ni lông, cây cối, thùng xốp…

Bờ biển Đắk Lắk có sóng dâng cao trước bão số 15 ẢNH: PHẠM HỮU

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Định, Phó chủ tịch UBND P.Tuy Hòa, cho biết những ngày qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân tích cực dọn dẹp rác thải trong khu dân cư, cơ bản hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.

"Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi đã ban hành nhiều văn bản về lệnh cấm biển, yêu cầu người dân không đến các khu vực ven biển để đảm bảo an toàn. Về rác thải, chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực dọn dẹp", ông Định thông tin.

Bờ biển phường Tuy Hòa tồn đọng rác sau trận lũ lịch sử ẢNH: HỮU TÚ

UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các địa phương ven biển và các sở, ngành liên quan thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển cho đến khi bão số 15 tan.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở NN-MT, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp các địa phương ven biển, theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến thời tiết để chủ động thông báo cho ngư dân.

Rác thải ngổn ngang dọc bờ biển ẢNH: HỮU TÚ

UBND các xã, phường ven biển, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch.