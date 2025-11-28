Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sóng cao 2 m trước bão số 15: Đắk Lắk ban lệnh cấm biển, huy động dọn rác

Hữu Tú - Phạm Hữu
28/11/2025 11:08 GMT+7

Trước bão số 15, bờ biển Đắk Lắk xuất hiện sóng cao tới 2 m buộc địa phương ban lệnh cấm biển. Lực lượng chức năng đang dọn rác khẩn cấp dọc bờ biển để đảm bảo an toàn.

Ngày 28.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do ảnh hưởng bão số 15 (bão Koto), bờ biển ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk, thuộc Phú Yên cũ) có sóng cao 1 - 2 m. Bờ biển ngổn ngang rác thải như bao ni lông, cây cối, thùng xốp…

Đắk Lắk trước bão số 15: Sóng dâng cao và rác thải ngổn ngang bờ biển - Ảnh 1.

Bờ biển Đắk Lắk có sóng dâng cao trước bão số 15

ẢNH: PHẠM HỮU

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Định, Phó chủ tịch UBND P.Tuy Hòa, cho biết những ngày qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân tích cực dọn dẹp rác thải trong khu dân cư, cơ bản hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.

"Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi đã ban hành nhiều văn bản về lệnh cấm biển, yêu cầu người dân không đến các khu vực ven biển để đảm bảo an toàn. Về rác thải, chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực dọn dẹp", ông Định thông tin.

Đắk Lắk trước bão số 15: Sóng dâng cao và rác thải ngổn ngang bờ biển - Ảnh 2.

Bờ biển phường Tuy Hòa tồn đọng rác sau trận lũ lịch sử

ẢNH: HỮU TÚ

UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các địa phương ven biển và các sở, ngành liên quan thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển cho đến khi bão số 15 tan.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở NN-MT, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp các địa phương ven biển, theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến thời tiết để chủ động thông báo cho ngư dân.

Đắk Lắk trước bão số 15: Sóng dâng cao và rác thải ngổn ngang bờ biển - Ảnh 3.

Rác thải ngổn ngang dọc bờ biển

ẢNH: HỮU TÚ

UBND các xã, phường ven biển, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch.

