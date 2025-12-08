Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an xác minh nghi vấn thiếu minh bạch trong dự án 'Nuôi em Nghệ An'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
08/12/2025 11:59 GMT+7

Nghi ngờ tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài chính trong dự án thiện nguyện 'Nuôi em Nghệ An', các nhà hảo tâm đã làm đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc để làm rõ.

Ngày 8.12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em Nghệ An". 

Trước đó, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện một số bài viết bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài trợ của dự án từ thiện này.

Công an xác minh nghi vấn thiếu minh bạch trong dự án "Nuôi em Nghệ An" - Ảnh 1.

Bữa ăn bán trú của học sinh vùng cao Nghệ An

ẢNH: DỰ ÁN NUÔI EM NGHỆ AN

Dự án Nuôi em Nghệ An là hoạt động thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi khó khăn tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay.

Theo đó, mỗi học sinh mầm non và tiểu học sẽ được một nhà hảo tâm nhận nuôi, chuyển kinh phí hỗ trợ ăn bán trú cho dự án.

Sau khi nhận tiền, dự án sẽ chuyển kinh phí này đến các điểm trường để hỗ trợ thêm phần ăn bán trú cho học sinh.

Bà Đ.T.Ng được giới thiệu giữ vai trò phụ trách dự án này.

Dự án Nuôi em Nghệ An: Nhà hảo tâm đề nghị xác minh tính minh bạch

Từ 2019 - 2024, nhà hảo tâm hỗ trợ 1.550.000 đồng/học sinh/năm học. Năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, số tiền hỗ trợ tăng lên 1.910.000 đồng/học sinh/năm học. Tại các điểm trường ở Nghệ An, có 241 học sinh được 61 nhà hảo tâm nhận nuôi.

Theo đơn kiến nghị của các nhà hảo tâm, thời gian gần đây xuất hiện dấu hiệu bất thường và thiếu minh bạch trong công tác quản lý tài chính của dự án.

Khi các nhà hảo tâm muốn được làm rõ các khoản thu, chi nhưng đã không thể liên hệ được với bà Ng. Do đó, các nhà hảo tâm đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh việc quản lý và sử dụng kinh phí của dự án.

Một nhà hảo tâm đại diện cho các nhà hảo tâm viết đơn gửi cơ quan chức năng cho biết, sau khi nhận đơn phản ánh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với người đại diện gửi đơn đồng thời thông báo chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạm đóng băng tài khoản dự án 'Nuôi Em'

Tạm đóng băng tài khoản dự án 'Nuôi Em'

Trước những ồn ào, fanpage của Nuôi em (có hơn 382.000 lượt theo dõi) thông báo tạm đóng băng tài khoản để hỗ trợ minh bạch thu chi.

