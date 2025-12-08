Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Tạm đóng băng tài khoản dự án 'Nuôi Em'

Thạch Anh
Thạch Anh
08/12/2025 11:05 GMT+7

Trước những ồn ào, fanpage của Nuôi em (có hơn 382.000 lượt theo dõi) thông báo tạm đóng băng tài khoản để hỗ trợ minh bạch thu chi.

Cùng thời điểm, ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án Nuôi em cũng chia sẻ lại bài viết trên trang cá nhân. Người này cho biết sẽ làm việc với ngân hàng vào ngày 8.12 để đóng băng tài khoản, thời gian dự kiến là 15 ngày và sẽ mở lại khi có thông báo mới. Mục đích của việc làm này là để ngắt dòng tiền thu - chi, phục vụ cho việc thống kê các khoản thu chi trong những năm qua.

Trong bài đăng, ông Hoàng Hoa Trung chia sẻ: “Tôi nhận được rất nhiều sự chất vấn của cộng đồng liên quan đến việc minh bạch thu chi của dự án, dẫn đến chính bản thân tôi cũng nghi ngờ không biết mình có đảm bảo làm đúng 100% hay không. Tôi mong muốn được làm việc với các bên thứ 3 hiểu rõ nghiệp vụ kế toán - kiểm kê, có khả năng tiến hành một cách độc lập để kiểm tra một cách khách quan nhất nghiệp vụ thu tiền - chi tiền của dự án Nuôi em trong suốt những năm qua”.

Tạm đóng băng tài khoản dự án 'Nuôi Em'- Ảnh 1.

Thông báo từ phía trang chủ có hơn 382.000 người theo dõi của dự án Nuôi em

Ảnh: Chụp màn hình

Người sáng lập cho rằng ở thời điểm hiện tại, niềm tin của cộng đồng quan trọng hơn. “Tôi nhận thấy mình và đội ngũ có trách nhiệm giải trình đầy đủ, chi tiết, minh bạch và rõ ràng”, ông cho hay. Do đó, trong thời gian này, ông Hoàng Hoa Trung cho rằng việc tạm dừng các hoạt động nghiệp vụ của dự án để ưu tiên cho việc tập trung giải quyết các khúc mắc quan trọng hơn.

Tạm đóng băng tài khoản dự án 'Nuôi Em'

Cũng trong bài đăng, người khởi xướng của dự án Nuôi em cũng trả lời những khúc mắc thời gian qua, điển hình như “tại sao 2025 lại thu tiền học của năm 2024-2025?”; “1 mã có 2 em trong 2 năm mà không thấy báo trước?” hay “Lấy tiền đâu vận hành, duy trì dự án?”.

Trao đổi với chúng tôi, Hoàng Hoa Trung cho biết quyết định tạm đóng tài khoản để tập trung hỗ trợ giải quyết những thắc mắc của mọi người. "Khi nhận tiền, không phải chúng tôi nhận một đợt mà có thể người ta chia thành nhiều lần. Và khi chúng tôi gửi tiền đi cho các trường cũng chia thành từng đợt", người này giải thích.

Tạm đóng băng tài khoản dự án 'Nuôi Em'- Ảnh 2.

Trước đó, rapper Đen Vâu lên tiếng cho biết bản thân và ê kíp tham gia với tư cách là người ủng hộ, không quản lý dự án

Ảnh: FBNV

Đen Vâu nói gì về dự án Nuôi em?

Trước đó, khi dự án thiện nguyện 'Nuôi em' đang vướng lùm xùm về tính minh bạch sau loạt phản ánh trên mạng xã hội, phía Đen Vâu cũng lên tiếng làm rõ. Anh cho biết bản thân và ê kíp tham gia với tư cách là người ủng hộ, gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao. Nam rapper khẳng định bản thân không phải người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án.

Phía Đen Vâu cho biết anh đóng góp cho dự án với niềm tin vào con người, mong muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Nam rapper giải thích thêm: "Với bài hát Nấu ăn cho em và cách sử dụng doanh thu dành cho thiện nguyện: không thể phủ nhận, chính niềm tin và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội từ dự án Nuôi em, và cụ thể hơn là từ chuyến đi thực tế cùng đội ngũ Nuôi em lên vùng cao thăm các bé, đã giúp Đen tràn đầy cảm hứng để viết nên ca khúc này. Và như đã công bố từ đầu, tất cả doanh thu từ bài hát này được Đen dành cho thiện nguyện. Không chỉ là dành cho các dự án của Nuôi em, mà còn dành cho các chương trình khác của ban ngành, Nhà nước".

Cũng trong bài viết, Đen Vâu khẳng định nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, anh ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ.

