Giải trí Đời nghệ sĩ

Thùy Anh khoe nhan sắc rạng rỡ, Nguyễn Văn Chung được fan vây quanh tại sự kiện

Thạch Anh
Thạch Anh
18/10/2025 09:21 GMT+7

Thùy Anh cùng dàn sao như NSƯT Tuyết Thu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Nguyên Khang, diễn viên Thùy Anh... có mặt từ sớm để ủng hộ dự án 'Tổ quốc trong tim' chính thức ra rạp.

Tối 17.10, sự kiện ra mắt phim Tổ quốc trong tim diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham gia như NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Mai Thế Hiệp, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Nguyên Khang, diễn viên Thùy Anh… Đây không chỉ là hoạt động tri ân khán giả, mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho hành trình đưa phim đến với khán giả trên khắp mọi miền đất nước, từ đó lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Tổ quốc trong tim là phiên bản điện ảnh được phát triển từ concert quốc gia - đêm nghệ thuật chính luận quy mô lớn được tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình, nơi hơn 50.000 khán giả đa thế hệ cùng hòa giọng trong niềm tự hào dân tộc. Bộ phim tái hiện lại năng lượng ấy bằng ngôn ngữ điện ảnh, đưa khán giả trở lại bầu không khí hào hùng của đêm concert.

Với mức giá phổ thông 65.000 đồng/vé, bộ phim hướng tới việc mở rộng cơ hội thưởng thức văn hóa tới đông đảo công chúng. Toàn bộ lợi nhuận bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Thùy Anh và dàn sao mừng 'Tổ quốc trong tim' ra rạp

Thùy Anh khoe nhan sắc rạng rỡ, Nguyễn Văn Chung được fan vây quanh tại sự kiện- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giản dị khi xuất hiện tại sự kiện, hội ngộ cùng MC Nguyên Khang. Anh được nhiều khán giả yêu mến, ngỏ ý xin chụp ảnh cùng. Thời gian qua, nam nhạc sĩ đạt thành công với những ca khúc viết về tình yêu quê hương, đất nước, điển hình như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau người ở lại, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai

Ảnh: T.A

Thùy Anh khoe nhan sắc rạng rỡ, Nguyễn Văn Chung được fan vây quanh tại sự kiện- Ảnh 2.

NSƯT Tuyết Thu gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung. Cô ghi điểm khi diện áo in hình cờ đỏ sao vàng trong sự kiện đặc biệt này. Thời gian qua, dù bận rộn vun vén gia đình, nữ nghệ sĩ vẫn dành thời gian cho các hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều dự án phim ảnh

Ảnh: T.A

Thùy Anh khoe nhan sắc rạng rỡ, Nguyễn Văn Chung được fan vây quanh tại sự kiện- Ảnh 3.

Thùy Anh có mặt từ sớm tại sự kiện, khéo léo chọn áo dài trong lần xuất hiện này. Nhan sắc của nữ diễn viên Gái già lắm chiêu khiến dân mạng phải xuýt xoa

Ảnh: T.A

Thùy Anh khoe nhan sắc rạng rỡ, Nguyễn Văn Chung được fan vây quanh tại sự kiện- Ảnh 4.

MC Nguyên Khang lịch lãm tại sự kiện, bày tỏ niềm hào hứng khi đến theo dõi những câu chuyện phía sau các màn trình diễn tại concert quốc gia Tổ quốc trong tim

Ảnh: T.A

Thùy Anh khoe nhan sắc rạng rỡ, Nguyễn Văn Chung được fan vây quanh tại sự kiện- Ảnh 5.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cùng dàn diễn viên Cưới vợ cho cha cũng đến ủng hộ sự kiện ra mắt phim concert Tổ quốc trong tim

Ảnh: T.A

Thùy Anh khoe nhan sắc rạng rỡ, Nguyễn Văn Chung được fan vây quanh tại sự kiện- Ảnh 6.

Nhiều em nhỏ diện áo dài truyền thống khi có mặt tại sự kiện. Hơn cả một bộ phim, Tổ quốc trong tim đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược truyền thông văn hóa của báo Nhân Dân - mở rộng hành trình của concert quốc gia từ sân khấu thực tế đến màn ảnh rộng và không gian cộng đồng

Ảnh: T.A

