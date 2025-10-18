Thùy Anh khoe nhan sắc rạng rỡ, Nguyễn Văn Chung được fan vây quanh tại sự kiện

Thùy Anh cùng dàn sao như NSƯT Tuyết Thu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Nguyên Khang, diễn viên Thùy Anh... có mặt từ sớm để ủng hộ dự án 'Tổ quốc trong tim' chính thức ra rạp.
Tối 17.10, sự kiện ra mắt phim Tổ quốc trong tim diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham gia như NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Mai Thế Hiệp, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Nguyên Khang, diễn viên Thùy Anh… Đây không chỉ là hoạt động tri ân khán giả, mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho hành trình đưa phim đến với khán giả trên khắp mọi miền đất nước, từ đó lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.
Tổ quốc trong tim là phiên bản điện ảnh được phát triển từ concert quốc gia - đêm nghệ thuật chính luận quy mô lớn được tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình, nơi hơn 50.000 khán giả đa thế hệ cùng hòa giọng trong niềm tự hào dân tộc. Bộ phim tái hiện lại năng lượng ấy bằng ngôn ngữ điện ảnh, đưa khán giả trở lại bầu không khí hào hùng của đêm concert.
Với mức giá phổ thông 65.000 đồng/vé, bộ phim hướng tới việc mở rộng cơ hội thưởng thức văn hóa tới đông đảo công chúng. Toàn bộ lợi nhuận bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.
Thùy Anh và dàn sao mừng 'Tổ quốc trong tim' ra rạp
