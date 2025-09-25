Nữ diễn viên 13 tuổi từng đóng phim 'Vợ ba' gây tranh cãi giờ ra sao?

Chia sẻ với chúng tôi, Trà My bộc bạch bản thân không tránh khỏi hồi hộp, mong chờ những nhận xét của khán giả cho lần trở lại này. Cô gái 10X cho biết bản thân không kỳ vọng về một vai diễn xuất sắc khi tuổi nghề còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, Trà My mong được khán giả đón nhận, được lắng nghe đóng góp và hoàn thiện mình hơn cho những tác phẩm sau.

Trà My trở lại điện ảnh với vai diễn trong Khế ước bán dâu Ảnh: FBNV

Sau ồn ào của Vợ ba, Trà My gần như im ắng trên màn ảnh rộng. Cô thừa nhận bản thân khó tính trong việc chọn lựa dự án và quan niệm “vai diễn đánh dấu sự trở lại của mình phải xứng đáng”. Diễn viên 10X chia sẻ khi còn nhỏ, khi tham gia phim ảnh, tâm lý cô khá thoải mái. Trà My xem tuổi đôi mươi là giai đoạn đẹp của bản thân nên muốn tham gia một vai diễn đánh dấu cột mốc này. Đó cũng là lý do dẫn cô đến với Khế ước bán dâu.

“Trước khi đi casting, tôi đọc hết tiểu thuyết và ấn tượng với nhân vật Triều Châu - một người “ngoài lạnh trong nóng” rất bí ẩn. Lý do tiếp theo khiến tôi lựa chọn vai diễn này vì nó phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại, khi mà rất lâu rồi tôi mới trở lại với điện ảnh”, cô bộc bạch. Với Trà My, đây là một vai diễn vừa sức, cho cô cơ hội làm quen lại với khán giả, có thêm kinh nghiệm và những mối quan hệ cho nghề.

Trà My gợi cảm ở tuổi 21 Ảnh: FBNV

Trà My của hiện tại

Hiện tại, Trà My đang theo học ngành Xã hội học (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM). Sao nữ sinh năm 2004 thừa nhận việc cân bằng giữa việc học và đi làm là một thử thách lớn, dù vai diễn Triều Châu không xuất hiện nhiều. Theo nữ diễn viên, cô phải có mặt ở Hà Nội và Ninh Bình trong suốt 1 tháng rưỡi để cùng ê kíp hoàn thành dự án. “May mắn là không phải đi quay nhiều, nên những ngày nghỉ tôi tranh thủ học. Tôi cũng có sự hỗ trợ từ bạn bè, thầy cô”, cô bộc bạch.

Trước đó, phim Vợ ba có Trà My tham gia từng vướng phải tranh cãi. Song với nữ diễn viên, đó không phải là biến cố. Thậm chí, cô luôn tự hào về dự án này bởi nhờ đó, cô yêu thích công việc diễn xuất và quyết tâm theo đuổi lâu dài. “Tôi nghĩ những gì đã trải qua giúp mình mạnh mẽ và đủ bản lĩnh”, cô bộc bạch.

Nhan sắc đời thường của Trà My khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: FBNV

Trong quãng thời gian vắng bóng, Trà My không tránh khỏi những phút nản lòng. Tuy nhiên, cô cố gắng động viên bản thân và nghĩ rằng nếu mình kiên trì theo đuổi và chăm chỉ, chắc chắn sẽ nhận lại được điều gì đó xứng đáng. “Tôi cũng thấy may mắn vì có một giai đoạn chững trong sự nghiệp, giúp nhìn nhận rõ được vị trí của bản thân, biết mình có gì, thiếu gì và cần gì. Nếu nổi tiếng ngay sau hào quang Vợ ba, tôi nghĩ chưa chắc là điều tốt”, Trà My thẳng thắn.

Trở lại với phim ảnh, Trà My kỳ vọng được nhìn nhận như một diễn viên thực lực, không muốn đóng khung mình trong hình tượng ngọc nữ, nàng thơ. Sao nữ 10X bật mí sau Khế ước bán dâu, cô vừa được trao cơ hội với một vai diễn hành động. Về chuyện thu nhập, Trà My cho hay: “Tôi mới 21 tuổi thôi, còn đang học đại học nên vẫn được ba mẹ chăm sóc. Gia đình cũng không áp lực chuyện tôi phải kiếm thu nhập”.