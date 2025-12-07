Rapper Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' đang vướng lùm xùm

Rapper Đen Vâu cho biết anh buồn khi dự án thiện nguyện vướng ồn ào Ảnh: FBNV

Đen Vâu nói rõ về mối quan hệ với dự án 'Nuôi em'

Trên fanpage có 5,1 triệu người theo dõi, rapper Đen Vâu có bài đăng dài nhắc đến dự án thiện nguyện Nuôi em. Anh viết: "Hôm nay, Đen có đọc và nghe được nhiều thông tin liên quan đến dự án Nuôi em. Đen biết mọi người đang rất lo lắng, và bản thân Đen cũng đang rất buồn. Với tư cách là một người ủng hộ vật chất, tinh thần cho dự án Nuôi em từ lâu, Đen thấy mình cũng có trách nhiệm chia sẻ rõ ràng một số điều với mọi người ngay lúc này".

Nói rõ về mối quan hệ với dự án Nuôi em, nam rapper cho biết anh và ê kíp tham gia với tư cách là người ủng hộ, như bao nhà hảo tâm khác. Hàng năm, anh và ê kíp vẫn đang gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao. Số tiền này là chi phí cá nhân của Đen Vâu và ê kíp. Đen Vâu cho biết anh không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi em.

"Cũng như mọi người, Đen đóng góp cho dự án với niềm tin vào con người, vào niềm mong muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội. Với bài hát Nấu ăn cho em và cách sử dụng doanh thu dành cho thiện nguyện: không thể phủ nhận, chính niềm tin và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội từ dự án Nuôi em, và cụ thể hơn là từ chuyến đi thực tế cùng đội ngũ Nuôi em lên vùng cao thăm các bé, đã giúp Đen tràn đầy cảm hứng để viết nên ca khúc này. Và như đã công bố từ đầu, tất cả doanh thu từ bài hát này được Đen dành cho thiện nguyện. Không chỉ là dành cho các dự án của Nuôi em, mà còn dành cho các chương trình khác của ban ngành, Nhà nước", anh cho hay.

Nam rapper ủng hộ việc cơ quan chức năng xử lý đến cùng nếu dự án Nuôi em có sai phạm Ảnh: FBNV

Đen Vâu bày tỏ, anh hiểu được những suy tư, buồn bực vì cũng như mọi người, số tiền ủng hộ đến từ công sức lao động của cả tập thể và nếu những sai sót này là sự thật, niềm tin bị đổ vỡ sẽ không gì bù đắp lại được. Dù vậy, anh mong mọi người bình tĩnh chờ câu trả lời minh bạch, rõ ràng từ đội ngũ dự án Nuôi em.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ. Và cũng vẫn rất hy vọng rằng dù cho kết quả có như thế nào, niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người, cho những hoàn cảnh chẳng may yếu thế hơn vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người con Việt Nam chúng ta. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và giám sát hành trình này cùng Đen", nam rapper sinh năm 1989 viết.

Lùm xùm của dự án 'Nuôi em'

Dự án thiện nguyện Nuôi em do anh Hoàng Hoa Trung sáng lập, nhằm kết nối các tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ bữa ăn trưa và nhu yếu phẩm cho học sinh vùng cao khó khăn. Sau đó, dự án còn mở rộng sang xây trường học, tặng tủ sách, phòng tin học giúp cho các em khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Dự án nhận được nhiều đóng góp từ các nhà hảo tâm. Trong đó, rapper Đen từng góp hơn 400 triệu đồng từ doanh thu MV Nấu ăn cho em trên YouTube.

Ồn ào của dự án Nuôi em được lan truyền trên mạng xã hội Threads khi có tài khoản đăng bài viết dài chia sẻ về việc người này có nhận mã nuôi em và đóng tiền, nhưng khi thắc mắc thì nhận được phản hồi không thỏa đáng. Từ đó, người này đặt nhiều câu hỏi: Tại sao Nuôi em vẫn dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền quyên góp? Tại sao tài khoản nhận tiền quyên góp lại ủy quyền tiếp cho nhân viên? Trong trường hợp họ khai khống, chi khống, ăn chặn thì giải quyết ra sao vì hiện tại Nuôi em không có kế toán hay kiểm toán?

Bài đăng này đã nhận được sự quan tâm cũng như thu hút nhiều bình luận trái chiều. Sau đó, hàng loạt bài đăng khác trên Threads cũng có nội dung tương tự, chia sẻ việc nhập nhằng thông tin về dự án.

Hoàng Hoa Trung là người sáng lập và điều hành dự án Nuôi em Ảnh: FBNV

Ngày 7.12, trên trang cá nhân, anh Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990), người sáng lập và điều hành dự án Nuôi em có bài đăng dài để phản hồi về ồn ào. "Trong những ngày vừa qua (đặc biệt ngày 6.12), Nuôi em đã tiếp nhận nhiều ý kiến và thắc mắc liên quan tới tính minh bạch của dự án trên các nền tảng mạng xã hội. Với tinh thần minh bạch và trách nhiệm, Nuôi em xin phép đăng tải thông báo này để xác nhận sẵn sàng thông tin công khai, rõ ràng và đầy đủ nhất tới cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi vẫn đang tích cực thu nhận thông tin để có một bài tổng thể và sẵn sàng giải đáp mọi thông tin chi tiết qua hộp thư duannuoiem@gmail.com hoặc vui lòng cung cấp xuống phía dưới bình luận bài viết này", Hoàng Hoa Trung viết.

Người sáng lập và điều hành dự án cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các phụ trách của dự án đã khẩn trương tiến hành cuộc họp với các thành viên chủ chốt để kiểm tra và đối chiếu thông tin. Cùng với đó, anh Hoàng Hoa Trung cho biết sẽ có phản hồi cụ thể các nghi vấn vào 22 giờ tối nay.

Thông báo nêu ra một số thắc mắc sẽ được giải đáp như: Tại sao không dùng tài khoản 4 số? Tại sao sử dụng tài khoản cá nhân? Một mã có 2 em trong 2 năm mà không thấy báo trước? Tại sao 2025 lại thu tiền học của năm 2024-2025? Lấy tiền đâu vận hành, duy trì dự án? Thái độ, lời nói của tình nguyện viên khi trao đổi với anh chị nuôi? Làm thế nào để biết không nuôi trùng mã Nuôi em?…

"Chúng tôi nhìn nhận sự việc lần này là một cơ hội quý báu để toàn bộ đội ngũ Nuôi em có thể kịp thời nhận diện và khắc phục triệt để các vấn đề tồn đọng trong quá trình vận hành. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các thông tin mọi người đã hỏi làm việc với trường và cơ quan chức năng tại địa phương, xin thêm ý kiến để hoàn thiện thêm khi cần thiết. Nuôi em sẽ nỗ lực hết sức để khắc phục mọi thiếu sót, cải thiện quy trình và minh bạch tuyệt đối, để xứng đáng với sự tin tưởng của cộng đồng...", anh Hoàng Hoa Trung chia sẻ.