Nàng thơ của Đen Vâu tiết lộ màn trình diễn tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Hôm 26.10, hàng triệu khán giả cùng hướng về trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, nơi diễn ra trận chung kết năm thứ 25 của Đường lên đỉnh Olympia. Cuộc so tài quy tụ bốn “nhà leo núi” xuất sắc nhất: Lê Quang Duy Khoa (THPT Chuyên Quốc học - Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Đúng như dự đoán, trận chung kết năm nay diễn ra vô cùng kịch tính và cân tài cân sức. Cục diện điểm số thay đổi liên tục qua từng vòng thi, khiến khán giả không thể rời mắt. Sau bốn vòng thi nghẹt thở, Trần Bùi Bảo Khánh đã xuất sắc giành được Vòng nguyệt quế, trở thành tân quán quân trong sự vỡ òa.

'Nàng thơ của Đen Vâu' trình diễn tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Giữa không khí học thuật “căng não”, PiaLinh mang đến một khoảng lặng đầy cảm hứng. Nữ ca sĩ chia sẻ, việc được ban tổ chức tin tưởng mời trình diễn tại chung kết, sau khi đã góp mặt tại Gala 25 năm, là một “trọng trách lớn”. Xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi, PiaLinh cất cao giọng hát trong trẻo trong ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - một sáng tác của nhóm DTAP.

PiaLinh xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi tại trường quay Olympia trước giờ G Ảnh: NVCC

Đây là lần đầu tiên PiaLinh thể hiện ca khúc này, lại trên một sân khấu truyền hình trực tiếp, nên cô không giấu được áp lực. “Thú thực là khi trường quay hô ‘bắt đầu’ và khán giả vỗ tay, tim mình đập nhanh lắm. Chương trình được truyền hình trực tiếp nên mình sợ nhất là sẽ mắc lỗi”, PiaLinh chia sẻ. Nhưng cô cho biết, khi âm nhạc vang lên, niềm tự hào được hát một ca khúc tôn vinh lá cờ Việt Nam và niềm vinh dự được đứng trên sân khấu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đã giúp cô hoàn thành xuất sắc tiết mục.

Nhà tôi có treo một lá cờ là một ca khúc tôn vinh niềm tự hào, tình yêu quê hương qua hình ảnh lá cờ Tổ quốc. PiaLinh tiết lộ, để chọn được ca khúc này, ê kíp và giám đốc âm nhạc đã “cân nhắc rất nhiều ca khúc khác nhau”, và cuối cùng đã chọn sáng tác của DTAP vì “mang đúng tinh thần và không khí của một trận chung kết”. Với cô, phần trình diễn như một “món quà nhỏ” gửi tặng chương trình và ủng hộ tinh thần các thí sinh.

Khán giả lập tức ấn tượng mạnh mẽ với giọng hát và thần thái tự tin của PiaLinh. Nhiều người nhận ra cô chính là “nàng thơ” Nguyễn Hoàng Hương Linh, sinh viên Đại học Ngoại thương, người từng “gây bão” khi góp giọng trong bản hit Nấu ăn cho em của rapper Đen Vâu năm 2023. Khi được hỏi về áp lực từ danh xưng “nàng thơ Đen Vâu”, PiaLinh thẳng thắn chia sẻ: “Mình không coi những cột mốc trong quá khứ là cái bóng để vượt qua, ngược lại nó là điểm tựa, là động lực để củng cố cho niềm tin rằng mình có thể làm được, mình có thể hoàn thành thật tốt sân khấu đặc biệt này”.

PiaLinh "bật mí" hậu trường thú vị

Đặc biệt, PiaLinh còn kể kỷ niệm thú vị trong hậu trường. Khi đang trình diễn, cô bất ngờ thấy thí sinh Duy Khoa (Huế) đứng sau bục, “lén” nhìn sân khấu dù đáng lẽ các thí sinh phải “giấu” mình. Pia chia sẻ: “Lúc đó mình thấy vừa buồn cười, vừa thương và nể. Mình chợt nhận ra, đây cũng mới chỉ là những cậu bạn 17 tuổi, vậy mà phải trải qua một cuộc thi áp lực cực kỳ lớn... Các nhà leo núi quá giỏi! Nếu là mình thì có lẽ không thể bản lĩnh được như các em”.

PiaLinh chụp ảnh kỷ niệm cùng 4 "nhà leo núi" xuất sắc của Olympia năm thứ 25 Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở một hiện tượng, PiaLinh tiếp tục khẳng định đam mê âm nhạc khi tham gia Vietnam Idol 2023 và vào Top 10 chung cuộc, để lại dấu ấn về một nghệ sĩ trẻ có tư duy văn minh. Năm 2025 đánh dấu bước tiến mới của PiaLinh khi cô gia nhập monoX Label với tư cách nghệ sĩ độc quyền. Cô đã liên tiếp ra mắt hai sản phẩm là Đánh cắp trái tim và Chúc phúc.