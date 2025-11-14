Vụ thực phẩm bẩn vào trường học ở Lâm Đồng: Bếp bán trú có nhà thầu mới

Ngày 14.11, Trường tiểu học Trưng Vương, P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức "Ngày hội bán trú" để học sinh và phụ huynh hiểu thêm về hoạt động bán trú của nhà trường sau gần 2 tháng tạm ngưng. Dịp này, gần 1.000 học sinh của trường được trải nghiệm bữa ăn bán trú miễn phí.

Sau gần 2 tháng tạm ngưng, học sinh Trường tiểu học Trưng Vương được trải nghiệm bữa ăn bán trú miễn phí trưa 14.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Bùi Thị Thúy Hằng, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, cho biết được sự hướng dẫn của UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, nhà trường thực hiện các bước chuẩn bị theo đúng quy định để tổ chức lại bếp bán trú, nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Qua tổ chức đấu thầu, Công ty CP Tư vấn và thương mại dịch vụ An Thịnh (Công ty An Thịnh, Hà Nội) trúng thầu phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh Trường tiểu học Trưng Vương.

Đại diện Công ty An Thịnh cho biết đã đầu tư cải tạo lại nhà bếp, mua sắm thêm trang thiết bị, bàn ghế, khay ăn để phục vụ bán trú cho 1.000 học sinh Trường tiểu học Trưng Vương.

Chuẩn bị bữa ăn trưa cho học sinh ẢNH: LÂM VIÊN

Về nguồn thực phẩm cho bếp bán trú, đại diện công ty cho biết đã khảo sát và ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm có giấy phép, giấy chứng nhận về cung cấp thực phẩm.

Trưa 14.11, không khí tại nhà ăn của Trường tiểu học Trưng Vương sôi động trở lại sau gần 2 tháng tạm ngưng hoạt động. Gần 1.000 học sinh được chia làm 2 lượt để thưởng thức các món ăn như gà rán, khoai tây chiên, mì Ý cùng 1 trái chuối tráng miệng.

Nhiều phụ huynh đánh giá khẩu phần ăn trưa 14.11 được bày trong khay sạch sẽ, món ăn hấp dẫn. Ông Trần Duy T. (phụ huynh khối lớp 4), cho biết các phụ huynh mong nhà trường quản lý, giám sát chặt hoạt động bán trú để học sinh luôn được ăn uống ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bà Bùi Thị Thúy Hằng cho biết suất ăn bán trú của học sinh là 30.000 đồng/khẩu phần. Trong đó, bữa ăn chính 22.000 đồng, tiền trái cây hoặc bánh tráng miệng 2.000 đồng, cùng hộp sữa hoặc bánh bữa lỡ 6.000 đồng (chưa kể chi phí phục vụ).

Suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo bà Hằng, đến nay có hơn 630 học sinh đăng ký ăn bán trú. Từ ngày 17.11 bếp bán trú của trường chính thức hoạt động.