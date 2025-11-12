Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vụ thực phẩm bẩn vào trường học ở Lâm Đồng: Bếp bán trú hoạt động trở lại

Lâm Viên
12/11/2025 11:51 GMT+7

Sau gần 2 tháng tạm ngưng do thông tin thực phẩm bẩn vào trường học, bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) hoạt động trở lại từ ngày 17.11

Ngày 12.11, nhiều phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Trưng Vương cho biết vừa nhận được thông báo bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương hoạt động trở lại từ ngày 17.11. Thông báo do bà Bùi Thị Thúy Hằng, Phó hiệu trưởng nhà trường ký.

Bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương Đà Lạt hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương - Đà Lạt) thông báo hoạt động lại bếp bán trú sau gần 2 tháng tạm ngưng

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo thông báo, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của phụ huynh, sau thời gian tạm ngưng để sửa chữa, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất khu bếp ăn, Trường tiểu học Trưng Vương sẽ tổ chức lại hoạt động bán trú cho học sinh. Chương trình bán trú bắt đầu từ ngày 17.11.2025, diễn ra từ 10 giờ 30 đến 13 giờ 30, áp dụng từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần.

Bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương Đà Lạt hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Một số học sinh được ăn thử khẩu phần bán trú vào trưa 11.11

ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG

Bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương Đà Lạt hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Khẩu phần ăn bán trú (mẫu) được gởi đến phụ huynh học sinh các lớp

ẢNH: CTV

Theo Ban giám hiệu Trường tiểu học Trưng Vương, khu bếp và phòng ăn của trường đã được sửa chữa, trang bị đầy đủ dụng cụ, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm. Thực đơn được xây dựng khoa học, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn và phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Trong quá trình tổ chức bán trú, nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn và thực hiện nghiêm các quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Phụ huynh đăng ký cho học sinh tham gia bán trú trước ngày 14.11, thông qua giáo viên chủ nhiệm của lớp để nhà trường sắp xếp và tổ chức chu đáo.

Ngoài thông báo chính thức, phụ huynh còn nhận được một số hình ảnh và video ghi lại buổi trải nghiệm suất ăn bán trú vào trưa 11.11. Trong buổi này, đại diện Ban chấp hành chi hội phụ huynh các lớp cùng một số học sinh đã trực tiếp dùng thử bữa ăn, quan sát khẩu phần và chất lượng món ăn dành cho học sinh.

Như Thanh Niên đã phản ánh, tối 15.9, mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương hợp đồng đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn bán trú. Ngày 16.9, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng P.Xuân Hương - Đà Lạt đã trực tiếp đến trường xác minh.

Tối 18.9, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, chủ trì buổi đối chất giữa bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng nhà trường và phụ huynh.

Bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương Đà Lạt hoạt động trở lại - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Mậu Hà (ngồi), chủ trì buổi đối chất giữa bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga (đứng) với phụ huynh

ẢNH: LÂM VIÊN

Bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương Đà Lạt hoạt động trở lại - Ảnh 5.

Đông đảo phụ huynh học sinh tham dự buổi đối chất với Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 20.9, Trường tiểu học Trưng Vương thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú từ 22.9 do các nhà cung cấp đồng loạt ngừng giao thực phẩm, khiến trường không có nguồn thay thế.

Tiếp đó, ngày 24.9, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, nhằm phục vụ quá trình xác minh, điều tra thông tin thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường. Ngày 13.10 UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt gia hạn tạm đình chỉ thêm 15 ngày đối với bà Nga.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 11.11, bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết đã hết thời gian tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương. Tuy nhiên, bà Nga vẫn chưa được đi làm, việc điều hành hoạt động trường được giao cho một phó hiệu trưởng.

Với bà Nga, Đảng ủy và UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt đang làm quy trình xử lý kỷ luật song song về mặt Đảng và chính quyền vì có sai phạm trong việc điều hành hoạt động trường và vụ thực phẩm bẩn vào bếp bán trú.


Xem thêm bình luận