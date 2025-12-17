Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: 53 ngư dân buộc phải nhảy xuống biển vì tàu cá bất ngờ bốc cháy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/12/2025 13:30 GMT+7

Một tàu cá của ngư dân TP.Đà Nẵng đang hoạt động trên biển thì bất ngờ bốc cháy. 53 ngư dân trên tàu buộc phải nhảy xuống biển, rất may được các tàu cá khác cứu hộ kịp thời.

Ngày 17.12, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng) đã có báo cáo nhanh về việc một tàu cá của địa phương này bị cháy, chìm trên biển.

Theo đó, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng nhận được báo cáo của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà về việc một tàu cá bị cháy, chìm trên biển.

Cụ thể, lúc 1 giờ cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QNa - 91917 TS do ông Huỳnh Văn Anh (53 tuổi, ở xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang hoạt động trên biển tại vị trí có tọa độ 11°47′00″N - 116°07′00″E (cách đông đông bắc đảo Đá Nam khoảng 110 hải lý và đông nam Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khoảng 535,4 hải lý), thì bị cháy và chìm. Các ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển.

Ngay sau khi tàu cá gặp nạn, có 3 tàu cá khác mang số hiệu QNa - 91234 TS; QNg - 95454 TS; PY - 90779 TS đang đánh bắt gần đó đã tham gia cứu nạn.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho hay, qua trao đổi thông tin với ông Huỳnh Đình Tình, thuyền trưởng tàu cá QNg - 95454 TS được biết, đến 8 giờ cùng ngày, các tàu cá tại hiện trường đã cứu được tất cả 53 ngư dân trên tàu cá bị cháy. Hiện tàu cá QNa - 91917 TS đã chìm.

Ngoài ra, tàu cá QNg - 95454 TS đang cơ động tiếp cận các tàu cá tại hiện trường (chưa rõ số hiệu) để tiếp nhận các ngư dân tàu bị nạn. Thời tiết hiện tại khu vực tàu bị nạn có gió đông bắc cấp 5, cấp 6.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với gia đình, địa phương xác minh thông tin vụ việc, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thông báo cho các tàu cá đang hoạt động tại khu vực trên tham gia cứu nạn, thông báo, trao đổi tình hình vụ việc với Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi huy động lực lượng hỗ trợ các ngư dân bị nạn.

Tàu cá mang số hiệu QNa - 91917 TS do ông Huỳnh Văn Anh, xuất bến lúc 17 giờ 30 phút ngày 11.11 vừa qua tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa (Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà).

Lúc tàu xuất bến trên tàu có tất cả 55 ngư dân (kể cả thuyền trưởng), tuy nhiên sau đó có 2 ngư dân xin tàu cá khác vào bờ nên thời điểm gặp nạn trên tàu này chỉ còn 53 ngư dân.

