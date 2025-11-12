Cứu 8 thuyền viên bị chìm tàu trên biển ở Quảng Trị

Ngày 12.11, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Quảng Ninh cùng người dân ứng cứu thành công 8 thuyền viên bị chìm tàu trên biển.

Tàu cá của anh Thành gặp nạn khi cách bờ chỉ 500 mét ẢNH: THANH LỘC

Lúc 11 giờ 50 phút hôm nay (12.11), tàu QB-91138 TS do anh Hoàng Viết Thành (32 tuổi, trú tại P.Đồng Hới) làm thuyền trưởng, đi khai thác hải sản. Trên thuyền lúc này có 7 thuyền viên khác, chuẩn bị vào cửa Nhật Lệ.

Các thuyền viên được ứng cứu đưa vào bờ ẢNH: THANH LỘC

Khi cách bờ khoảng 500 mét thì tàu cá bị sóng đánh chìm. Nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, điều động lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân ứng cứu.

Sau khi tiếp cận được tàu, lực lượng chức năng dùng dây để buộc tàu cố định, sau đó lần lượt các thuyền viên bám lấy dây và bơi vào bờ. Sau khi được ứng cứu trong vụ chìm tàu trên biển, hiện sức khỏe 8 thuyền viên đều ổn định.