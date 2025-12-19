Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Phát hiện xe khách chở hàng trăm linh kiện lắp ráp súng

Thanh Lộc
19/12/2025 04:00 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện xe khách đang vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.

Ngày 18.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.

Quảng Trị: Phát hiện xe khách chở hàng trăm linh kiện lắp ráp súng- Ảnh 1.

Các linh kiện tang vật

ẢNH: T.L

Trước đó, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 16.12, trên đường Lê Quý Đôn (thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, Quảng Trị), tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 9 phát hiện ô tô khách BS 50E-089.70 đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quảng Trị: Phát hiện xe khách chở hàng trăm linh kiện lắp ráp súng- Ảnh 2.

Số hàng hóa đang được vận chuyển bỏ vào gầm ô tô khách

ẢNH: T.L

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N.Đ.H (44 tuổi, trú tại thôn Tây Chín, xã Lao Bảo) đang bốc các kiện hàng hóa được đóng trong các thùng giấy đưa vào hầm chứa của ô tô khách.

Lực lượng chức năng kiểm tra 4 thùng cạc tông, phát hiện bên trong chứa tổng cộng 149 linh kiện nghi dùng để lắp ráp súng.

Quảng Trị: Phát hiện xe khách chở hàng trăm linh kiện lắp ráp súng- Ảnh 3.

Tổng cộng có 149 linh kiện bị thu giữ

ẢNH: T.L

Tiếp tục mở rộng điều tra, ông H. khai nhận được P.T.H.L (47 tuổi, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo) thuê vận chuyển 4 thùng này giao cho N.V.N (38 tuổi, trú tại thôn Bích La Trung, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), là lái xe của ô tô khách BS 50E-089.70 để vận chuyển ra Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xác minh, làm rõ.

Linh kiện Ô tô khách Quảng Trị
