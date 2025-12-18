Xã không đủ thẩm quyền, tỉnh quyết định phạt, trường kêu thiếu tiền rồi lại xin xã!

Gần 3 tháng qua, dư luận Quảng Trị đặc biệt quan tâm đến những diễn biến xung quanh vụ việc 40 học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Lo ngại xử lý theo kiểu vòng vo, rốt cuộc sẽ "huề cả làng"

Trong diễn biến mới nhất, ngày 17.12, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy.

Theo đó, nhà trường bị phạt tổng cộng 196,5 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn trong thời hạn 5 tháng.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Mỹ cho rằng đây là số tiền quá lớn, vượt khả năng tài chính của nhà trường, không có nguồn kinh phí để nộp phạt. Trên cơ sở đó, nhà trường đã làm tờ trình gửi UBND xã Kim Ngân đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện quyết định xử phạt.

Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy ẢNH: THANH LỘC

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh, sáng 26.9, hàng loạt học sinh của trường xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng; trong đó 40 em phải nhập viện điều trị. Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thức ăn và bệnh phẩm có chứa vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, một trong những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Quá trình kiểm tra của UBND xã Kim Ngân cho thấy, Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy đã chế biến và cung cấp món cá chim kho không bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngoài ra, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, cùng 2 nhân viên nấu ăn được thuê đều không có giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Theo quy định, tổng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm này có thể lên tới 200 triệu đồng. Tuy nhiên, do thẩm quyền xử phạt tối đa của UBND cấp xã chỉ là 100 triệu đồng, toàn bộ hồ sơ đã được UBND xã Kim Ngân chuyển lên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, quyết định.

Trước những diễn biến được cho là lòng vòng và hy hữu như phân tích ở trên, dư luận không khỏi băn khoăn, thậm chí thốt lên lo ngại nếu cứ xử lý theo kiểu vòng vo, rốt cuộc sẽ "huề cả làng".

Cô đến trường, trò… nghỉ; cô nghỉ… trò đến trường

Không chỉ việc xử lý, xử phạt kéo dài, câu chuyện đến trường hay nghỉ học của Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế và các em học sinh cũng trở thành một vòng lặp nan giải.

Sau sự cố ngộ độc, nhiều phụ huynh mất niềm tin vào hoạt động bán trú của nhà trường, đặc biệt là đối với bà Huế, người phụ trách mảng này, nên đã cho con em nghỉ học. Vụ việc càng trở nên ồn ào khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh được cho là bà Huế đã ngăn cản việc đưa học sinh bị ngộ độc đi cấp cứu.

Bà Huế nằm trong khuôn viên trường và được đưa đi cấp cứu hôm 17.11 ẢNH CẮT TỪ CLIP

Để trấn an phụ huynh, chính quyền địa phương đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Huế. Sau đó, học sinh quay trở lại lớp học. Tuy nhiên, khi hết thời hạn đình chỉ, bà Huế trở lại trường thì nhiều phụ huynh lập tức đến đón con về nhà để phản đối.

Tiếp đó, bà Huế bị đình chỉ lần thứ 2 và học sinh lại… đến trường. Tình trạng tương tự tiếp diễn khi bà Huế quay lại làm việc, học sinh lại… nghỉ học.

Gần đây nhất, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 17.11, sau khi bà Huế quay lại công tác sau thời gian tạm đình chỉ, nhiều phụ huynh tiếp tục phản ứng và đưa con về nhà.

Cùng thời điểm này, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà Huế bị ngã trong khuôn viên trường và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Đến nay, bà Huế vẫn đang xin nghỉ để điều trị bệnh, chưa thể trở lại công tác.

Việc học tập của các em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy trở nên phập phù tùy thuộc vào việc đi làm của phó hiệu trưởng ẢNH: THANH LỘC

Với diễn biến phức tạp, kéo dài gần 3 tháng trong một môi trường giáo dục như Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, dư luận cho rằng đã đến lúc chính quyền và các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh mẽ, dứt điểm.

Trường học là nơi dạy và học, không phải nơi "thi gan" giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh. Việc xử lý vi phạm cũng cần được thực hiện rốt ráo, nghiêm minh để mọi hoạt động sớm trở lại nền nếp.