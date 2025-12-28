Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Hai bố con lao xuống kênh nước xiết cứu 3 người đuối nước

Thanh Lộc
Thanh Lộc
28/12/2025 18:46 GMT+7

Trong lúc đi trên đường thì phát hiện có người đuối nước dưới kênh, hai bố con ông Nguyễn Thành Viên không do dự lao xuống dòng nước xiết, cứu 3 người.

Ngày 28.12, thông tin từ UBND P.Bắc Gianh (Quảng Trị) cho biết người dân địa phương vừa kịp thời cứu 3 người bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25.12, chị Hoàng Thị Thu chạy xe máy chở con của mình học lớp 7 Trường THCS Ba Đồn cùng một bạn học của con. Khi chạy qua đoạn có con kênh gần cầu Gia Hy (P.Bắc Gianh) thì không may xảy ra tai nạn, cả 3 người rơi xuống dòng kênh. Thời điểm này đang mưa lớn, trời lạnh.

Quảng Trị: Hai bố con lao xuống kênh nước xiết cứu sống 3 người đuối nước - Ảnh 1.

Hai bố con ông Viên lao xuống kênh cứu 3 người bị đuối nước

ẢNH: THANH LỘC

Lúc đó, ông Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc (ở tổ dân phố Minh Phượng, P.Bắc Gianh) đang trên đường về nhà thì phát hiện có người đuối nước, cả hai bố con đã lao xuống cứu.

Do mép taluy kênh gần như dựng đứng, nước sâu và chảy mạnh, việc tiếp cận các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. 

Sau đó, bố con ông Viên lần lượt đưa được chị Thu và 2 cháu nhỏ lên mép kênh. Sau đó, có thêm anh Ngô Bá Văn (ở tổ dân phố Tiền Phong, P.Ba Đồn) kịp thời có mặt, cùng hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.

Tin liên quan

Đuối nước tử vong khi chèo thuyền thúng ra sông nhặt bóng chuyền

Đuối nước tử vong khi chèo thuyền thúng ra sông nhặt bóng chuyền

Chèo thuyền thúng đi nhặt bóng chuyền trên sông Hà Thanh, thiếu niên 14 tuổi đuối nước, tử vong vì thuyền lật.

Khám phá thêm chủ đề

Đuối nước Quảng Trị tai nạn cứu người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận