Quảng Trị: Hai bố con lao xuống kênh nước xiết cứu 3 người đuối nước

Ngày 28.12, thông tin từ UBND P.Bắc Gianh (Quảng Trị) cho biết người dân địa phương vừa kịp thời cứu 3 người bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25.12, chị Hoàng Thị Thu chạy xe máy chở con của mình học lớp 7 Trường THCS Ba Đồn cùng một bạn học của con. Khi chạy qua đoạn có con kênh gần cầu Gia Hy (P.Bắc Gianh) thì không may xảy ra tai nạn, cả 3 người rơi xuống dòng kênh. Thời điểm này đang mưa lớn, trời lạnh.

Hai bố con ông Viên lao xuống kênh cứu 3 người bị đuối nước ẢNH: THANH LỘC

Lúc đó, ông Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc (ở tổ dân phố Minh Phượng, P.Bắc Gianh) đang trên đường về nhà thì phát hiện có người đuối nước, cả hai bố con đã lao xuống cứu.

Do mép taluy kênh gần như dựng đứng, nước sâu và chảy mạnh, việc tiếp cận các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau đó, bố con ông Viên lần lượt đưa được chị Thu và 2 cháu nhỏ lên mép kênh. Sau đó, có thêm anh Ngô Bá Văn (ở tổ dân phố Tiền Phong, P.Ba Đồn) kịp thời có mặt, cùng hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.