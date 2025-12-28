Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Tai nạn giữa xe tải và xe máy, bé 5 tuổi tử vong, nhiều người bị thương

Bá Cường
Bá Cường
28/12/2025 14:25 GMT+7

Sau khi va chạm với xe máy, xe tải chở gỗ tràm lao vào nhà dân tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị). Vụ tai nạn khiến bé 5 tuổi tử vong và 4 người khác bị thương.

Trưa nay 28.12, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến bé 5 tuổi tử vong và 4 người khác bị thương.

Tai nạn giữa xe tải và xe máy, bé 5 tuổi tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Xe tải lao vào nhà dân sau khi va chạm với xe máy

ẢNH: B.H

Vụ tai nạn xảy ra vào 11 giờ trưa nay (28.12). Xe tải chở tràm BS 74C-109.11 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến ĐT 575 theo hướng đường Hồ Chí Minh đi QL1. Khi xe đến điểm giao nhau giữa tuyến ĐT 575 và ĐT 576 thì xảy ra va chạm với xe máy chở 3 người. Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục lao vào khu vực nhà dân và hàng quán ven đường.

Tai nạn giữa xe tải và xe máy, bé 5 tuổi tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đến hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: B.H

Vụ tai nạn khiến một bé 5 tuổi đi trên xe máy tử vong tại chỗ; 3 người khác gồm 2 người trên xe máy (nói trên) và 1 người trong nhà dân bị thương, đã được đưa đi cấp cứu; còn tài xế mắc kẹt trong cabin bị thương, đến 13 giờ cùng ngày cũng đã được đưa đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã đến xử lý hiện trường, làm rõ danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn tử vong xe tải Xe máy Quảng Trị
