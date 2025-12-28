Quảng Trị: Tai nạn giữa xe tải và xe máy, bé 5 tuổi tử vong, nhiều người bị thương

Trưa nay 28.12, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến bé 5 tuổi tử vong và 4 người khác bị thương.

Xe tải lao vào nhà dân sau khi va chạm với xe máy ẢNH: B.H

Vụ tai nạn xảy ra vào 11 giờ trưa nay (28.12). Xe tải chở tràm BS 74C-109.11 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến ĐT 575 theo hướng đường Hồ Chí Minh đi QL1. Khi xe đến điểm giao nhau giữa tuyến ĐT 575 và ĐT 576 thì xảy ra va chạm với xe máy chở 3 người. Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục lao vào khu vực nhà dân và hàng quán ven đường.

Lực lượng chức năng đến hiện trường vụ tai nạn ẢNH: B.H

Vụ tai nạn khiến một bé 5 tuổi đi trên xe máy tử vong tại chỗ; 3 người khác gồm 2 người trên xe máy (nói trên) và 1 người trong nhà dân bị thương, đã được đưa đi cấp cứu; còn tài xế mắc kẹt trong cabin bị thương, đến 13 giờ cùng ngày cũng đã được đưa đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã đến xử lý hiện trường, làm rõ danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.