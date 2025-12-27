Danh tính 9 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai

Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, liên quan đến vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở thôn Mù Thấp (xã Phình Hồ), cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân và xác định danh tính 9 nạn nhân tử vong.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ẢNH: BÁO LÀO CAI

Về 9 nạn nhân bị thương, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lào Cai, có 8 người ở Hà Nội, một người ở TP.HCM. Các nạn nhân được sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương ngực kín, bụng, vai, vết thương vùng đầu, vùng tầng sinh môn, gãy chân, cột sống...

Sau sơ cứu, 8 bệnh nhân tình trạng ổn định, đang được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Riêng bệnh nhân nam bị chấn thương sọ não được chuyển về Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai để phẫu thuật cấp cứu.

Danh tính 9 nạn nhân bị thương:

1. Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, ở Hà Nội), bị đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não; được sơ cứu, cầm máu vết thương, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

2. Đỗ Thị Nhật Hồng (37 tuổi, ở Hà Nội), bị đa chấn thương, chấn thương ngực kín; được sơ cứu, nẹp cố định cột sống, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

3. Hoàng Ngọc Anh (24 tuổi, ở Hà Nội), bị đa chấn thương khớp vai, ngực, bụng. Toàn trạng bệnh nhân tạm ổn định, đã sơ cứu, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

4. Phạm Thị Thúy Hằng (44 tuổi, ở Hà Nội), bị chấn thương ngực kín, huyết động tạm thời ổn định, đã xử trí cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

5. Nguyễn Phương Thảo (18 tuổi, ở Hà Nội), bị đa chấn thương, vết thương vùng đầu; được sơ cứu, khâu vết thương, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao ẢNH: VĂN ĐỨC

6. Lý Công Chiều (29 tuổi, ở Hà Nội), bị chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn. Bệnh nhân được cầm máu vết thương, sau dẫn lưu màng phổi ổn định, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

7. Nguyễn Thị Phương Khuyên (26 tuổi, ở TP.HCM), bị đa chấn thương, toàn trạng tạm ổn định, đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

8. Trần Bảo Yến (22 tuổi, ở Hà Nội), bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái, chấn thương cột sống. Bệnh nhân được cố định xương gãy, chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức.

9. Phạm Trung Kiên (ở Hà Nội), bị chấn thương sọ não, hôn mê. Bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa số 3 phẫu thuật cấp cứu do kíp mổ Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai thực hiện.

Nguyên nhân xe chở đoàn thiện nguyện bị lật làm 9 người chết ở Lào Cai

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 27.12, xe ô tô chở đoàn thiện nguyện do tài xế Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, khi đang đi trên đường nối QL32 đi tỉnh lộ 174 thì gặp tai nạn và lật ngửa. Hậu quả, 9 người chết, 9 người bị thương.

Báo cáo nguyên nhân sơ bộ về vụ tai nạn giao, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, xe chở đoàn thiện nguyện đang di chuyển qua khu vực nêu trên thì đột ngột bị mất phanh, lật xe ở lưng dốc.