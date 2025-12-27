Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nguyên nhân xe chở đoàn thiện nguyện bị lật làm 9 người chết ở Lào Cai

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
27/12/2025 17:35 GMT+7

UBND tỉnh Lào Cai đã xác định nguyên nhân sơ bộ khiến xe chở đoàn thiện nguyện bị lật ở xã Phình Hồ, làm 9 người chết, 9 người bị thương.

Báo cáo nguyên nhân sơ bộ về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Phình Hồ, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, xe chở đoàn thiện nguyện đang di chuyển trên đường nối QL32 đi tỉnh lộ 174 (thôn Mù Thấp) thì đột ngột bị mất phanh, lật xe ở lưng dốc.

Nguyên nhân khiến xe chở đoàn thiện nguyện bị lật làm 9 người chết ở Lào Cai - Ảnh 1.

Xe khách biến dạng sau vụ tai nạn

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Hậu quả, 9 người chết (8 người tử vong tại hiện trường, 1 người chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện), 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Để cấp cứu kịp thời nạn nhân, Bệnh viện đa khoa số 1 và Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai đã cử xe cứu thương hỗ trợ cùng lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp điều trị, huy động tối đa phương tiện, thuốc, trang thiết bị… phục vụ công tác cấp cứu, phẫu thuật, điều trị bệnh nhân.

Hiện, nhiều nạn nhân được chẩn đoán đa chấn thương, như chấn thương ngực kín, vết thương vùng đầu, đa chấn thương cẳng chân trái. Một nạn nhân chấn thương sọ não, hôn mê…

Lật xe chở đoàn giáo viên đi từ thiện ở Lào Cai, 9 người tử vong

Các bệnh viện đã sơ cứu, cầm máu, khâu vết thương… cho các nạn nhân và có phương án chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 ngày 27.12, xe ô tô chở đoàn thiện nguyện do tài xế Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, khi đang đi trên đường nối QL32 đi tỉnh lộ 174 thì gặp tai nạn và lật ngửa. Hậu quả, 9 người chết, 9 người bị thương.

Xe ô tô khách gặp nạn có hạn đăng kiểm đến ngày 2.3.2026, thuộc Công ty TNHH thương mại và du lịch Đức Linh Anh.

Tin liên quan

Hiện trường vụ xe chở đoàn từ thiện bị lật khiến 9 người chết ở Lào Cai

Hiện trường vụ xe chở đoàn từ thiện bị lật khiến 9 người chết ở Lào Cai

Sau va chạm với hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50 m, xe khách chở đoàn từ thiện bị lật ngửa và biến dạng hoàn toàn. Hậu quả, 9 người chết, 9 người bị thương.

