Thời sự

Đà Nẵng: Xử lý nhiều tài xế xe khách uống rượu bia, dương tính ma túy dịp Tết dương lịch

Huy Đạt
Huy Đạt
02/01/2026 22:33 GMT+7

CSGT TP.Đà Nẵng phát hiện 6 tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn và dương tính ma túy trong dịp nghỉ Tết dương lịch.

Ngày 2.1, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho biết trong quá trình thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2026, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý nghiêm 1 trường hợp lái xe khách vi phạm nồng độ cồn khi đang chở hành khách trên QL1.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 2 phút ngày 1.1, tại Km972+900 QL1 đoạn qua địa phận xã Thăng Bình (TP.Đà Nẵng), tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình kiểm tra ô tô khách BS 47B-021.XX loại 45 chỗ, trên xe có 22 hành khách. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện lái xe V.V.T (30 tuổi, trú xã Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,142 mg/lít khí thở. 

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, đồng thời yêu cầu bố trí phương tiện khác để hành khách tiếp tục hành trình.

Đà Nẵng: Xử lý nhiều tài xế xe khách uống rượu bia, dương tính ma túy dịp Tết dương lịch- Ảnh 1.

CSGT tạm giữ xe khách do tài xế vi phạm nồng độ cồn, hành khách phải xuống xe chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình

ẢNH: Đ.X

Theo Trạm CSGT Thăng Bình, trong 15 ngày thực hiện cao điểm dịp Tết dương lịch, đơn vị đã phát hiện, xử lý 25 trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 6 trường hợp đặc biệt nguy hiểm gồm 3 lái xe vi phạm nồng độ cồn và 3 lái xe dương tính với chất ma túy. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 5 trường hợp vi phạm tốc độ. 

Lực lượng CSGT nhận định, tài xế sử dụng rượu bia hoặc ma túy trong khi chở hàng chục hành khách là mối nguy lớn đối với an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả khó lường. 

Trong thời gian tới, nhất là giai đoạn cận Tết Nguyên đán khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Trạm CSGT Thăng Bình sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm của lái xe kinh doanh vận tải hành khách. 

Lực lượng CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát đội ngũ lái xe. Kiên quyết không để xảy ra các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và tốc độ nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đợt sau Tết dương lịch và cận Tết Nguyên đán.


