Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CSGT TP.Huế phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
31/12/2025 17:58 GMT+7

Lực lượng thuộc Đội CSGT Số 1, Phòng CSGT Công an TP.Huế phát hiện một tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy.

Ngày 31.12, tin từ Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an xã A Lưới điều tra, làm rõ việc 1 tài xế điều khiển xe đầu kéo dương tính với ma túy và nghi tàng trữ ma túy.

CSGT TP.Huế phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính ma túy- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT lập biên bản đối với tài xế T.V.C

ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 30.12, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Km 340+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xã A Lưới 2, TP.Huế), tổ công tác thuộc Đội CSGT Số 1, Phòng CSGT Công an TP.Huế, đã cho dừng xe đầu kéo BS 74G - 005.10 kéo theo rơ moóc 74R - 011.17, do tài xế T.V.C (35 tuổi, ở xã Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển để kiểm tra.

Thời điểm trên, thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh ma túy đối với T.V.C, kết quả dương tính với ma túy.

Kiểm tra trên người của T.V.C, lực lượng CSGT phát hiện thêm 5 viên nén màu hồng, nghi ma túy. Phòng CSGT Công an TP.Huế đang phối hợp với Công an xã A Lưới 2 tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Tạm giữ 3 nghi phạm sử dụng ma túy ở nghĩa địa

Tạm giữ 3 nghi phạm sử dụng ma túy ở nghĩa địa

Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 nghi phạm ở Đà Nẵng đến đây sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy tài xế Huế tàng trữ ma túy CSGT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận