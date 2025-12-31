CSGT TP.Huế phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy

Ngày 31.12, tin từ Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an xã A Lưới điều tra, làm rõ việc 1 tài xế điều khiển xe đầu kéo dương tính với ma túy và nghi tàng trữ ma túy.



Lực lượng CSGT lập biên bản đối với tài xế T.V.C ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 30.12, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Km 340+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xã A Lưới 2, TP.Huế), tổ công tác thuộc Đội CSGT Số 1, Phòng CSGT Công an TP.Huế, đã cho dừng xe đầu kéo BS 74G - 005.10 kéo theo rơ moóc 74R - 011.17, do tài xế T.V.C (35 tuổi, ở xã Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển để kiểm tra.

Thời điểm trên, thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh ma túy đối với T.V.C, kết quả dương tính với ma túy.

Kiểm tra trên người của T.V.C, lực lượng CSGT phát hiện thêm 5 viên nén màu hồng, nghi ma túy. Phòng CSGT Công an TP.Huế đang phối hợp với Công an xã A Lưới 2 tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.