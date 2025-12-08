Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phát hiện hơn 126.000 người vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng

Trần Cường
Trần Cường
08/12/2025 20:16 GMT+7

Trong 2 tháng, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 126.482 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Có trường hợp biện minh rằng chỉ thử 2 chén rượu trước khi mua, nhưng đã vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), từ 8.10 - 7.12, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 126.482 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong đó, tính riêng 37 ca tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 59.282 trường hợp vi phạm. 

Hơn 126.000 người vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng- Ảnh 1.

Trong 2 tháng, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 126.000 người vi phạm nồng độ cồn

ẢNH: TIẾN ANH

Cục CSGT cho hay, so với thời gian trước liền kề, lực lượng chức năng xử lý tăng 30.167 trường hợp, tăng 23,85%. 

Cục CSGT đánh giá vi phạm nồng độ cồn gia tăng cho thấy vẫn còn bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức được tác hại của việc điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn. 

Cục CSGT khẳng định, thời gian tới lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên và liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe" đối với người tham gia giao thông. 

Tại Hà Nội, theo thống kê trong 3 ngày cuối tuần từ 5 - 7.12, lực lượng CSGT đã kiểm tra 27.461 phương tiện, qua đó phát hiện và xử lý 619 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ước tính phạt tiền hơn 3 tỉ đồng. 

Số vi phạm có 4 tài xế ô tô, 598 người lái xe mô tô và 17 phương tiện khác. 

Hơn 126.000 người vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng- Ảnh 2.

Người đàn ông ở Hà Nội biện minh rằng mình chỉ thử 2 chén rượu trước khi mua, nhưng đã vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung

ẢNH: TIẾN ANH

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, khoảng 20 giờ 50, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 10 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại Km25+800 QL21B (địa phận xã Vân Đình) đã phát hiện ông H.V.Đ (42 tuổi, trú Hà Nội) lái xe máy mang biển số 99D1-192.XX chở theo can rượu 20 lít, có dấu hiệu vi phạm. 

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định ông Đ. vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, lên tới 0,546 mg/l khí thở. 

Biện minh cho vi phạm, ông Đ. cho hay bản thân đi mua rượu hộ người quen và có uống 2 chén để kiểm tra chất lượng rượu.

