Sức khỏe

Chuyển giao 2 bệnh viện T.Ư về Trường đại học Y Hà Nội trước 20.1

Liên Châu
Liên Châu
07/01/2026 21:50 GMT+7

Trước 20.1, chuyển giao Bệnh viện 71 T.Ư và Bệnh viện Điều dưỡng - phục hồi chức năng T.Ư về Trường đại học Y Hà Nội, theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Y tế.

Trường đại học Y Hà Nội có thêm bệnh viện chuyên sâu

Bộ Y tế cho biết, theo Quyết định 4011/QĐ-BYT ngày 31.12.2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành, chuyển giao Bệnh viện 71 T.Ư và Bệnh viện Điều dưỡng-phục hồi chức năng T.Ư về Trường đại học Y Hà Nội; Trường đại học Y Hà Nội thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại đối với 2 bệnh viện đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, đẩy mạnh cơ sở tự chủ, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của Chính phủ về vị trí việc làm, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp...

Chuyển 2 bệnh viện T.Ư về Trường đại học Y Hà Nội trước 20.1 - Ảnh 1.

Sau chuyển giao, dự kiến Bệnh viện 71 T.Ư (Thanh Hóa) sẽ là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thanh Hóa điều trị chuyên sâu một số chuyên khoa

ẢNH: BENHVIEN71TW.VN

Tiếp nhận 2 bệnh viện nêu trên, Trường đại học Y Hà Nội dự kiến tổ chức lại và sáp nhập Bệnh viện Điều dưỡng-phục hồi chức năng T.Ư thành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Sầm Sơn (Thanh Hóa), là trung tâm chuyên sâu trong các lĩnh vực phục hồi chức năng, đông y, lão khoa và nam học đạt tiêu chuẩn chất lượng ngang tầm khu vực, là cơ sở đào tạo thực hành của Trường đại học Y Hà Nội.

Bệnh viện 71 T.Ư (Thanh Hóa) là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thanh Hóa, chuyên sâu trong các lĩnh vực lao phổi, tim mạch, ung bướu, ngoại khoa, thận - lọc máu đạt tiêu chuẩn chất lượng ngang tầm khu vực, là cơ sở đào tạo thực hành của Trường đại học Y Hà Nội. 

Bộ Y tế trực tiếp chỉ đạo công tác chuyển giao, sáp nhập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã yêu cầu các đơn vị cục, vụ của Bộ Y tế phối hợp với 2 bệnh viện và Trường đại học Y Hà Nội hoàn thành các thủ tục, văn bản quy phạm pháp luật bàn giao nguyên trạng 2 bệnh viện về cho trường đại học quản lý theo đúng quy định. Sau khi nhận bàn giao, Trường đại học Y Hà Nội rà soát, sắp xếp, cơ cấu tổ chức hoạt động hai đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ của trường.

Bệnh viện 71 T.Ư và Bệnh viện Điều dưỡng-phục hồi chức năng T.Ư hoàn thành mọi thông tin số liệu về tài chính, nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở hạ tầng, công nợ, công tác bảo hiểm y tế; tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể đến thời điểm 31.12.2025; tập trung cùng các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Trường đại học Y Hà Nội hoàn thành các văn bản thống kê, có định hướng để mọi hoạt động khám chữa bệnh, nhân sự... đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương, thống nhất tập trung để công tác chuyển giao 2 bệnh viện về Trường đại học Y Hà Nội thực hiện trước 20.1.2026, đáp ứng tiến độ của Chính phủ, Bộ Y tế.





Bức xúc vì thay đổi nơi khám bệnh BHYT: Gia hạn thời gian sáp nhập bệnh viện

Bức xúc vì thay đổi nơi khám bệnh BHYT: Gia hạn thời gian sáp nhập bệnh viện

Trước bức xúc của người dân TP.Quảng Ngãi vì thay đổi nơi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã "hỏa tốc" gia hạn thời gian sáp nhập bệnh viện.

Ấn tượng thiết kế sang, hiện đại của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

