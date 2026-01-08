Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Hai xe máy va chạm, một người tử vong

Bá Cường
Bá Cường
08/01/2026 12:37 GMT+7

Một vụ tai nạn trong đêm giữa hai xe máy tại xã Bến Hải (Quảng Trị) khiến một nam thanh niên tử vong. Người dân mong muốn địa phương sớm lắp đèn chiếu sáng tại khu vực này để hạn chế tai nạn giao thông.

Ngày 8.1, thông tin từ UBND xã Bến Hải cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 7.1, trên QL 1A tuyến tránh Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Thời điểm này, xe máy BS 59S - 130.95 do anh T.H.S (22 tuổi) điều khiển theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe máy BS 74K2 - 1857 do bà T.T.T (51 tuổi, cùng ở thôn Lan Đình, xã Gio Linh) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Quảng Trị: Hai xe máy va chạm, một thanh niên tử vong- Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến anh S. tử vong

ẢNH: B.H

Cú va chạm khiến anh S. ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân địa phương tiếp tục bày tỏ mong muốn chính quyền sớm xử lý, lắp đặt hệ thống đèn đường tại khu vực trên để hạn chế tai nạn giao thông.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trịnh Sừng (tài xế, ở xã Gio Linh) cho biết, nhiều năm làm tài xế, mỗi khi đi qua khu vực này anh rất lo lắng vì không có hệ thống đèn đường.

"Tuyến đường này chỉ có một số đoạn có hệ thống đèn đường, còn lại chưa có, nên gây nguy hiểm cho người lái xe, đặc biệt là khu vực này đã nhiều lần xảy ra tai nạn, người dân phản ánh, sau đó đơn vị quản lý đã lắp đặt biển cảnh báo cấm vượt, nhưng tai nạn vẫn diễn ra. Người dân địa phương chúng tôi mong muốn lực lượng chức năng sẽ sớm lắp đặt hệ thống đèn đường để giảm thiểu nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông", anh Sừng chia sẻ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: 11 ô tô tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Đà Nẵng: 11 ô tô tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 11 ô tô các loại, khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Quảng Trị tai nạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận