Quảng Trị: Hai xe máy va chạm, một người tử vong

Ngày 8.1, thông tin từ UBND xã Bến Hải cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 7.1, trên QL 1A tuyến tránh Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Thời điểm này, xe máy BS 59S - 130.95 do anh T.H.S (22 tuổi) điều khiển theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe máy BS 74K2 - 1857 do bà T.T.T (51 tuổi, cùng ở thôn Lan Đình, xã Gio Linh) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến anh S. tử vong ẢNH: B.H

Cú va chạm khiến anh S. ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân địa phương tiếp tục bày tỏ mong muốn chính quyền sớm xử lý, lắp đặt hệ thống đèn đường tại khu vực trên để hạn chế tai nạn giao thông.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trịnh Sừng (tài xế, ở xã Gio Linh) cho biết, nhiều năm làm tài xế, mỗi khi đi qua khu vực này anh rất lo lắng vì không có hệ thống đèn đường.

"Tuyến đường này chỉ có một số đoạn có hệ thống đèn đường, còn lại chưa có, nên gây nguy hiểm cho người lái xe, đặc biệt là khu vực này đã nhiều lần xảy ra tai nạn, người dân phản ánh, sau đó đơn vị quản lý đã lắp đặt biển cảnh báo cấm vượt, nhưng tai nạn vẫn diễn ra. Người dân địa phương chúng tôi mong muốn lực lượng chức năng sẽ sớm lắp đặt hệ thống đèn đường để giảm thiểu nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông", anh Sừng chia sẻ.