Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Tạm giữ lượng lớn iPhone không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1 tỉ đồng

Bá Cường
Bá Cường
07/01/2026 15:19 GMT+7

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị vừa kiểm tra và thu giữ hàng trăm chiếc iPhone không rõ nguồn gốc, trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 7.1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, kiểm tra và tạm giữ số lượng lớn điện thoại di động iPhone không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị ước tính hơn 1 tỉ đồng.

Quảng Trị: Tạm giữ lượng lớn iPhone không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thu giữ số điện thoại tại cửa hàng ông B.

ẢNH: CỤC QLLT QUẢNG TRỊ

Cụ thể, vào ngày 4.1, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra thị trường dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 10 đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do ông T.C.B (ở thôn 6, xã Diên Sanh) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này đang bày bán 115 chiếc điện thoại di động mang nhãn hiệu iPhone các loại, đều là hàng đã qua sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Tại thời điểm kiểm tra, ông B. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Quảng Trị: Tạm giữ lượng lớn iPhone không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Số điện thoại thu giữ tại cửa hàng ông B.

ẢNH: CỤC QLLT QUẢNG TRỊ

Theo ước tính của cơ quan chức năng, số điện thoại iPhone bị phát hiện tại hộ kinh doanh của ông B. có tổng trị giá lên đến hơn 1 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 10 cũng đã kiểm tra đột xuất cửa hàng điện thoại di động cũng ở xã Diên Sanh, do ông N.V.Đ làm chủ đang kinh doanh 14 chiếc điện thoại iPhone các loại, đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng vi phạm tại cửa hàng này được xác định hơn 100 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, chờ xử lý. 


Tin liên quan

Bắt vụ buôn lậu iPhone tiền tỉ từ Trung Quốc vào Việt Nam

Bắt vụ buôn lậu iPhone tiền tỉ từ Trung Quốc vào Việt Nam

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép điện thoại iPhone, linh kiện di động từ Trung Quốc vào Việt Nam, thu giữ lượng hàng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng, bắt giữ 2 đối tượng.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone Quảng Trị điện thoại không rõ nguồn gốc Quản lý thị trường Không rõ nguồn gốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận