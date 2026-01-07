Quảng Trị: Tạm giữ lượng lớn iPhone không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1 tỉ đồng

Ngày 7.1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, kiểm tra và tạm giữ số lượng lớn điện thoại di động iPhone không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị ước tính hơn 1 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ số điện thoại tại cửa hàng ông B. ẢNH: CỤC QLLT QUẢNG TRỊ

Cụ thể, vào ngày 4.1, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra thị trường dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 10 đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do ông T.C.B (ở thôn 6, xã Diên Sanh) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này đang bày bán 115 chiếc điện thoại di động mang nhãn hiệu iPhone các loại, đều là hàng đã qua sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông B. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Số điện thoại thu giữ tại cửa hàng ông B. ẢNH: CỤC QLLT QUẢNG TRỊ

Theo ước tính của cơ quan chức năng, số điện thoại iPhone bị phát hiện tại hộ kinh doanh của ông B. có tổng trị giá lên đến hơn 1 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 10 cũng đã kiểm tra đột xuất cửa hàng điện thoại di động cũng ở xã Diên Sanh, do ông N.V.Đ làm chủ đang kinh doanh 14 chiếc điện thoại iPhone các loại, đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng vi phạm tại cửa hàng này được xác định hơn 100 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, chờ xử lý.



