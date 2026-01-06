Những thay đổi trên iOS 27 giúp định nghĩa lại iPhone

Mặc dù những sản phẩm mới của Apple rất đáng chú ý, công ty có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển phần mềm, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cho các thiết bị di động như iPhone. Động lực cho những thay đổi này có thể đến từ iOS 27, với các tin đồn tập trung vào một bản nâng cấp Siri nhằm đưa Apple vào kỷ nguyên AI tạo sinh, tương tự như thành công của Gemini trên Android.

iOS 27 dự kiến sẽ được Apple phát hành trong mùa thu năm nay, cùng với dòng iPhone 18 Pro và iPhone gập đầu tiên ẢNH: GEMINI

Theo Bloomberg, bản cập nhật iOS sắp tới có thể sẽ theo mô hình của Mac OS X Snow Leopard năm 2009 khi Apple tập trung vào việc tinh chỉnh và hoàn thiện hơn là giới thiệu các tính năng mới. Mặc dù điều đó có thể gây thất vọng, Apple vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho những kế hoạch lớn hứa hẹn giúp thay đổi trải nghiệm người dùng iPhone.

Trải nghiệm ứng dụng mới với AI

Vào cuối năm 2025, Apple đã công bố một khung công nghệ cho phép các nhà phát triển tích hợp AI vào ứng dụng của họ. Khung này không chỉ đơn thuần là tích hợp chatbot AI mà còn là mô hình AI cốt lõi của Apple với khả năng hoạt động hoàn toàn trên thiết bị. Apple cho biết, khung công nghệ này cho phép các nhà phát triển tạo ra các tính năng thông minh mới, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và có thể sử dụng ngoại tuyến.

Apple cũng dự kiến sẽ sử dụng khung phần mềm Gemini tùy chỉnh để nâng cao khả năng của Siri, nhờ vậy cho phép trợ lý ảo thực hiện các thao tác trong ứng dụng mà không cần mở ứng dụng đó trước. Kết quả là Siri sẽ trở thành công cụ trung tâm để hoàn thành công việc trên nhiều ứng dụng khác nhau bằng giọng nói hoặc văn bản.

Thiết kế lại Siri và dịch vụ Apple Health+

Apple cũng đang xem xét thiết kế lại Siri để cải thiện trải nghiệm người dùng. Hiện tại, cách kích hoạt Siri còn khá phức tạp, vì vậy Apple có thể muốn đơn giản hóa quy trình này. Một trong những ý tưởng là mở rộng khả năng AI đa phương thức của Siri thành các tiện ích chuyên dụng.

iOS 27 sẽ thiết kế tối ưu cho giao diện iPhone gập ẢNH: TOM'S GUIDE

Ngoài ra, Apple có thể ra mắt dịch vụ mới mang tên Health+ được hỗ trợ bởi AI nhằm giúp người dùng ghi nhật ký thực phẩm, huấn luyện và nhiều tính năng khác. Dịch vụ có thể bao gồm một bác sĩ AI giúp người dùng theo dõi sức khỏe và đưa ra các đề xuất cá nhân hóa.

Công cụ tìm kiếm AI và đa nhiệm ứng dụng

Theo Bloomberg, Apple đang phát triển một công cụ tìm kiếm toàn hệ thống cho iOS, cho phép người dùng tìm kiếm nội dung trên thiết bị và từ web. Hệ thống này sẽ cung cấp giao diện tìm kiếm đa dạng, bao gồm văn bản, hình ảnh và video, cùng với hệ thống tóm tắt dựa trên AI.

Cuối cùng, iPhone màn hình gập sắp ra mắt sẽ mang đến một phiên bản iOS mới được tối ưu hóa cho màn hình lớn hơn. Apple có thể học hỏi từ các đối thủ như Google và Samsung để phát triển các tính năng quản lý đa ứng dụng độc đáo giúp người dùng khai thác tối đa trải nghiệm trên thiết bị mới.

Những thay đổi trên hứa hẹn sẽ mang đến một tương lai thú vị cho người dùng Apple, bao gồm nhiều cải tiến đáng kể trong cả phần cứng lẫn phần mềm.