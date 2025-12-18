Google phát hành 'trí tuệ tiên tiến' Gemini 3 Flash ra toàn cầu

Gemini 3 Flash được cho là cung cấp "trí tuệ tiên tiến" và sẽ được tích hợp vào Chế độ AI trong công cụ Google Tìm kiếm. Chế độ AI là phiên bản đàm thoại mới của Tìm kiếm, hiện đã có sẵn như một tùy chọn riêng biệt bên cạnh các chế độ truyền thống như hình ảnh, tin tức, video hay mua sắm.

Gemini 3 Flash cuối cùng cũng đã được triển khai trên toàn cầu ẢNH: GOOGLE

Mục tiêu chính của Chế độ AI là cung cấp câu trả lời tương tự như cách mà người dùng nhận được từ các chatbot AI như Gemini và ChatGPT, thay vì chỉ hiển thị các liên kết web thông thường. Ngoài việc cung cấp câu trả lời, chế độ này còn cho phép người dùng đặt tiếp câu hỏi theo cách trò chuyện.

Với sự ra mắt của Gemini 3 Flash, Chế độ AI đã được nâng cấp đáng kể. Mô hình mới này không chỉ thông minh hơn mà còn nhanh hơn, trở thành chế độ mặc định cho Chế độ AI trong Tìm kiếm và ứng dụng Gemini. Google cho biết: "Hiệu suất mạnh mẽ của Gemini 3 Flash trong khả năng suy luận, sử dụng công cụ và đa phương thức cho phép Chế độ AI giải quyết các câu hỏi phức tạp với độ chính xác cao hơn mà không làm giảm tốc độ".

Gemini 3 Flash đưa Google Tìm kiếm sang giai đoạn mới

Gemini 3 Flash hiện đã có sẵn cho tất cả người dùng trên toàn cầu. Đáng chú ý, trước khi ra mắt, một số người dùng đã phát hiện ra mô hình này trong nền tảng Vertex AI của Google dành cho các nhà phát triển, cho biết nó nhanh hơn nhiều so với phiên bản Gemini 2.5 Flash cũ trong việc tạo trang web chỉ bằng một lời nhắc.

Google muốn tìm kiếm nhanh và thông minh hơn chatbot ẢNH: GOOGLE

Ngoài việc giới thiệu Gemini 3 Flash, Google cũng đang phát triển mẫu Gemini 3 Pro cho người dùng tại Mỹ. Khi mở Chế độ AI, người dùng có thể chọn chế độ tư duy sâu với Gemini 3 Pro từ menu thả xuống. Mô hình này được thiết kế cho các truy vấn phức tạp hơn, yêu cầu khả năng tư duy, lập luận và giải quyết vấn đề sâu sắc hơn.

Google cũng đang thúc đẩy mô hình xử lý hình ảnh AI mạnh mẽ nhất của mình, Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), và tích hợp nó vào trải nghiệm tìm kiếm, hứa hẹn mang đến kết quả nhanh và chính xác hơn trong việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh bằng các lời nhắc văn bản.

Đối với cả Gemini 3 Pro và Nano Banana Pro, người dùng đăng ký Google AI Pro và Ultra sẽ có giới hạn sử dụng cao hơn. Trong khi đó, OpenAI cũng đã giới thiệu mô hình GPT 5.2 cho ChatGPT và một mô hình AI tạo hình ảnh thế hệ tiếp theo cách nay vài ngày, thể hiện sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI.