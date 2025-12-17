Lý do thanh tìm kiếm Google có thêm nút '+' mới

Theo CNET, nút "+" mới của Google Tìm kiếm được cung cấp nhằm cho phép người dùng tải lên hình ảnh và tài liệu để phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua Chế độ AI của Google. Tuy nhiên, Google vẫn chưa công bố thông tin chính thức về tính năng này, cho thấy nút này có thể đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ dành cho một số ít người dùng.

Dấu '+' xuất hiện bên cạnh thanh tìm kiếm của Google ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chức năng tải lên hình ảnh hoặc tài liệu cho phép người dùng sử dụng Chế độ AI, trong đó công nghệ Gemini sẽ phân tích nội dung và cho phép đặt câu hỏi liên quan. Ví dụ, nếu người dùng tải lên hướng dẫn lắp ráp mô hình, họ có thể hỏi về nơi mua các bộ phận cụ thể trực tuyến.

Google tăng tốc cuộc đua AI

Hiện tại, Google chưa phản hồi về yêu cầu bình luận liên quan đến tính năng này. Việc tích hợp các tính năng AI nâng cao vào Google Tìm kiếm diễn ra trong bối cảnh công ty đang chuyển hướng mạnh mẽ sang AI nhằm cạnh tranh với OpenAI, công ty đứng đằng sau ChatGPT. Sự ra mắt gần đây của Gemini 3 được cho là đã khiến OpenAI rơi vào tình trạng "báo động đỏ", dẫn đến việc công ty này phát hành mô hình GPT-5.2 để duy trì khả năng cạnh tranh.

CEO Google: Nếu bong bóng AI vỡ, không doanh nghiệp nào 'lành lặn'

Với quy mô lớn, Google có lợi thế trong việc cung cấp nhiều tính năng hơn với cùng một mức chi phí so với OpenAI. Công ty cũng cung cấp hàng terabyte dung lượng lưu trữ bổ sung trong Google Drive cho người dùng đăng ký, cùng với các cửa sổ ngữ cảnh lớn khi sử dụng công cụ AI Gemini.

Đặc biệt, Gemini 3 được huấn luyện trên chip Tensor Processing Unit (TPU) do chính Google sản xuất, giúp công ty không phụ thuộc vào nhà sản xuất chip bên thứ ba và vẫn có thể phát triển các mô hình AI hiệu năng cao. Một số nhà quan sát nhận định Google đang thực sự vượt lên trong cuộc đua AI.