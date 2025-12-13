Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google tung Gemini Deep Research, thách thức GPT-5.2

Kiến Văn
Kiến Văn
13/12/2025 18:59 GMT+7

Google vừa chính thức phát hành phiên bản "được thiết kế lại" của công cụ Gemini Deep Research dựa trên mô hình Gemini 3 Pro tiên tiến.

Công cụ mới không chỉ đơn thuần tạo ra báo cáo nghiên cứu mà còn cho phép các nhà phát triển tích hợp mô hình AI nghiên cứu của Google vào ứng dụng riêng thông qua Interactions API mới.

Google tung Gemini Deep Research, thách thức trực diện GPT 5.2 - Ảnh 1.

Gemini Deep Research được Google ra mắt ngay sau khi GPT 5.2 xuất hiện

ẢNH: Chụp màn hình ZDNET

Gemini Deep Research được trang bị khả năng tổng hợp thông tin và xử lý lượng lớn dữ liệu ngữ cảnh từ các lời nhắc. Google cho biết công cụ này có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ thẩm định đến nghiên cứu độc tính của thuốc. Hãng cũng thông báo sẽ sớm tích hợp công cụ này vào các dịch vụ như Google Search, Google Finance, ứng dụng Gemini và NotebookLM.

Đáng chú ý, Google khẳng định Deep Research được hưởng lợi từ mô hình Gemini 3 Pro, vốn được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng ảo giác trong các nhiệm vụ phức tạp. Hiện tượng này xảy ra khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tạo ra thông tin sai lệch, vốn đặc biệt nghiêm trọng trong các tác vụ yêu cầu suy luận sâu.

Google công khai chuẩn DeepSearchQA

Để chứng minh những tiến bộ trong mô hình AI của mình, Google đã phát triển một tiêu chuẩn đánh giá mới mang tên DeepSearchQA nhằm kiểm tra khả năng của các tác nhân trong các nhiệm vụ tìm kiếm thông tin phức tạp. Tiêu chuẩn này đã được công khai mã nguồn.

Cùng với đó, Google cũng đã thử nghiệm Deep Research trên một tiêu chuẩn đánh giá kiến thức tổng quát độc lập, cũng như BrowserComp - một tiêu chuẩn cho các tác vụ dựa trên trình duyệt. Kết quả cho thấy trợ lý ảo mới của Google vượt trội hơn các đối thủ, trong đó ChatGPT 5 Pro của OpenAI đứng ở vị trí thứ hai.

Sự xuất hiện của Gemini Deep Research sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh thú vị trên thị trường chatbot AI với GPT-5.2 mà OpenAI vừa công bố. GPT-5.2 được OpenAI khẳng định vượt trội hơn các đối thủ, đặc biệt là Google trong nhiều bài kiểm tra hiệu năng.

Tin liên quan

Top 10 ứng dụng miễn phí trên App Store: ChatGPT dẫn đầu, Gemini tăng tốc

Top 10 ứng dụng miễn phí trên App Store: ChatGPT dẫn đầu, Gemini tăng tốc

Apple vừa công bố danh sách các ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store, trong đó ChatGPT của OpenAI chiếm vị trí số một.

Khám phá thêm chủ đề

Google Gemini chatbot AI GPT-5.2 OPENAI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận