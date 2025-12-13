Google tung Gemini Deep Research, thách thức GPT-5.2

Công cụ mới không chỉ đơn thuần tạo ra báo cáo nghiên cứu mà còn cho phép các nhà phát triển tích hợp mô hình AI nghiên cứu của Google vào ứng dụng riêng thông qua Interactions API mới.

Gemini Deep Research được Google ra mắt ngay sau khi GPT 5.2 xuất hiện ẢNH: Chụp màn hình ZDNET

Gemini Deep Research được trang bị khả năng tổng hợp thông tin và xử lý lượng lớn dữ liệu ngữ cảnh từ các lời nhắc. Google cho biết công cụ này có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ thẩm định đến nghiên cứu độc tính của thuốc. Hãng cũng thông báo sẽ sớm tích hợp công cụ này vào các dịch vụ như Google Search, Google Finance, ứng dụng Gemini và NotebookLM.

Đáng chú ý, Google khẳng định Deep Research được hưởng lợi từ mô hình Gemini 3 Pro, vốn được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng ảo giác trong các nhiệm vụ phức tạp. Hiện tượng này xảy ra khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tạo ra thông tin sai lệch, vốn đặc biệt nghiêm trọng trong các tác vụ yêu cầu suy luận sâu.

Google công khai chuẩn DeepSearchQA

Để chứng minh những tiến bộ trong mô hình AI của mình, Google đã phát triển một tiêu chuẩn đánh giá mới mang tên DeepSearchQA nhằm kiểm tra khả năng của các tác nhân trong các nhiệm vụ tìm kiếm thông tin phức tạp. Tiêu chuẩn này đã được công khai mã nguồn.

Cùng với đó, Google cũng đã thử nghiệm Deep Research trên một tiêu chuẩn đánh giá kiến thức tổng quát độc lập, cũng như BrowserComp - một tiêu chuẩn cho các tác vụ dựa trên trình duyệt. Kết quả cho thấy trợ lý ảo mới của Google vượt trội hơn các đối thủ, trong đó ChatGPT 5 Pro của OpenAI đứng ở vị trí thứ hai.

Sự xuất hiện của Gemini Deep Research sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh thú vị trên thị trường chatbot AI với GPT-5.2 mà OpenAI vừa công bố. GPT-5.2 được OpenAI khẳng định vượt trội hơn các đối thủ, đặc biệt là Google trong nhiều bài kiểm tra hiệu năng.