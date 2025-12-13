Top 10 ứng dụng miễn phí trên App Store: ChatGPT dẫn đầu, Gemini tăng tốc

ChatGPT hiện xử lý gần 30.000 tin nhắn mỗi giây, với phần lớn người dùng trưởng thành sử dụng nó để tìm kiếm thông tin, thay thế hiệu quả các công cụ tìm kiếm truyền thống. Đặc biệt, gần một phần ba thanh thiếu niên Mỹ sử dụng chatbot này hằng ngày, trong đó 59% tương tác của họ là với ChatGPT.

Gemini đang là thách thức lớn đối với ChatGPT hiện nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INTUZ

Với hơn 800 triệu người dùng hằng tuần, ChatGPT đã tăng gấp 4 lần lượng người dùng trong năm qua, thu hút thêm hơn 300 triệu người dùng kể từ tháng 3. Sự phổ biến này khiến vị trí ứng dụng iOS được tải về nhiều nhất năm 2025 của ChatGPT không có gì đáng ngạc nhiên, dù gặp không ít tranh cãi.

Gemini tạo sức ép lớn lên ChatGPT

OpenAI đang cảm thấy sức nóng đến từ chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) khác là Gemini của Google, đặc biệt khi Google đã nhanh chóng tích hợp Gemini vào trình duyệt Chrome và các sản phẩm khác. Ngay cả khi Gemini chỉ lọt vào top 10 ứng dụng trên App Store, sự phổ biến ngày càng tăng của nó đã khiến OpenAI phải bật "cảnh báo đỏ" về việc phát triển ChatGPT. Cụ thể, công ty chuyển trọng tâm từ các tính năng mới sang cải thiện hiệu suất và độ tin cậy, với kết quả là sự ra mắt của GPT-5.2.

Với nền tảng tài chính vững mạnh từ hoạt động kinh doanh tìm kiếm khổng lồ, Google có lợi thế hơn nhiều so với OpenAI - công ty hoàn toàn dựa vào vốn huy động. Mặc dù OpenAI có kế hoạch đầu tư hàng trăm tỉ USD vào cơ sở hạ tầng và phát triển AI trong những năm tới, công ty dự kiến sẽ không có lợi nhuận cho đến ít nhất năm 2029.

Chatbot AI Gemini gọi người là 'vết nhơ vũ trụ', tung đe dọa ác ý

Tình hình hiện tại với các khoản đầu tư chưa từng có vào AI đã dấy lên lo ngại trong giới tài chính về sự xuất hiện của bong bóng AI, khi công nghệ này vẫn chưa tạo ra lợi nhuận cho hầu hết doanh nghiệp. Hơn nữa, hiệu quả của AI tạo sinh vẫn còn là một câu hỏi lớn khi các chatbot và mô hình ngôn ngữ lớn tiếp tục tạo ra ảo giác và thể hiện sự thiếu chính xác trong phản hồi.

Ngoài ChatGPT, TikTok, WhatsApp, Instagram và YouTube cũng lọt vào top 10 ứng dụng miễn phí phổ biến nhất trên App Store, trong khi Facebook chỉ đứng ở vị trí thứ 11. Đáng chú ý, Threads giành vị trí thứ hai, còn Twitter và Bluesky không lọt vào top 20. Trình chỉnh sửa video CapCut cũng thể hiện ấn tượng khi chiếm vị trí thứ 12. Đặc biệt, bất chấp những nỗ lực của Microsoft, Copilot vẫn vắng mặt trong top 20.