Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

ChatGPT thêm sức mạnh nhờ tích hợp 'vũ khí' từ Adobe

Kiến Văn
Kiến Văn
11/12/2025 07:22 GMT+7

Tính năng mới trên ChatGPT cho phép người dùng sử dụng miễn phí các công cụ nổi bật Photoshop Express và Acrobat của Adobe ngay trong cuộc trò chuyện.

Sự hợp tác giữa OpenAI và Adobe giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa hình ảnh và làm việc với tài liệu PDF mà không cần mở ứng dụng riêng biệt. Người dùng có thể thực hiện nhiều thao tác ngay trong ChatGPT, bao gồm chỉnh sửa ảnh, quản lý PDF hay hỗ trợ từ AI (trí tuệ nhân tạo).

ChatGPT như hổ mọc thêm cánh nhờ tích hợp vũ khí từ Adobe - Ảnh 1.

Photoshop Express cho phép thực hiện các thao tác chỉnh sửa ảnh cơ bản trên ChatGPT

ẢNH: ADOBE

Cụ thể, với Photoshop Express tích hợp, người dùng có thể cắt xén, xóa nền, chỉnh sửa ảnh, áp dụng bộ lọc và điều chỉnh các thông số hình ảnh. Đối với Acrobat, người dùng có thể chỉnh sửa và sắp xếp các tệp PDF, bao gồm hợp nhất, thêm nhận xét, ký tên, che giấu thông tin nhạy cảm hoặc chuyển đổi định dạng tệp.

Ngoài khả năng chỉnh sửa, sự hỗ trợ AI của ChatGPT còn đóng vai trò như một "trợ lý sáng tạo", giúp đưa ra gợi ý về bố cục, ý tưởng thiết kế và hỗ trợ tối ưu nội dung trong thời gian thực khi làm việc.

Cách các công cụ Adobe hoạt động bên trong ChatGPT

Các công cụ của Adobe có thể được khởi chạy trực tiếp trong cuộc trò chuyện, người dùng chỉ cần tải lên một tệp và nhập yêu cầu, chẳng hạn "Adobe Photoshop, hãy giúp tôi làm mờ nền của hình ảnh này". Ngay lập tức, ứng dụng sẽ được kích hoạt trong cuộc trò chuyện. Sau khi công cụ hoạt động, người dùng có thể tiếp tục yêu cầu chỉnh sửa.

ChatGPT như hổ mọc thêm cánh nhờ tích hợp vũ khí từ Adobe - Ảnh 2.

Việc xử lý tập tin PDF trên ChatGPT cũng trở nên đơn giản hơn

ẢNH: ADOBE

Tùy thuộc vào yêu cầu, Adobe có thể cung cấp các phiên bản khác nhau để lựa chọn hoặc các yếu tố giao diện nhỏ để tự điều chỉnh. Chẳng hạn, Photoshop Express có thể hiển thị các thanh trượt để điều chỉnh độ sáng, độ phơi sáng hoặc độ tương phản ngay trong ChatGPT.

Đối với tính năng của Acrobat, người dùng cần đăng nhập vào tài khoản Adobe để lưu hoặc xuất tệp. Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ này trong ChatGPT hoàn toàn miễn phí.

Bản cập nhật mới đã biến ChatGPT thành một không gian làm việc hữu ích cho những ai thường xuyên xử lý tài liệu hoặc hình ảnh, gói gọn nhiều quy trình làm việc vào cửa sổ trò chuyện duy nhất, từ đó giúp công việc sáng tạo trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, đối với các tác vụ phức tạp hơn, người dùng vẫn nên chuyển sang bộ ứng dụng đầy đủ của Adobe.

Khám phá thêm chủ đề

ChatGPT Adobe Acrobat Photoshop Express tính năng mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận