ChatGPT thêm sức mạnh nhờ tích hợp 'vũ khí' từ Adobe

Sự hợp tác giữa OpenAI và Adobe giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa hình ảnh và làm việc với tài liệu PDF mà không cần mở ứng dụng riêng biệt. Người dùng có thể thực hiện nhiều thao tác ngay trong ChatGPT, bao gồm chỉnh sửa ảnh, quản lý PDF hay hỗ trợ từ AI (trí tuệ nhân tạo).

Photoshop Express cho phép thực hiện các thao tác chỉnh sửa ảnh cơ bản trên ChatGPT ẢNH: ADOBE

Cụ thể, với Photoshop Express tích hợp, người dùng có thể cắt xén, xóa nền, chỉnh sửa ảnh, áp dụng bộ lọc và điều chỉnh các thông số hình ảnh. Đối với Acrobat, người dùng có thể chỉnh sửa và sắp xếp các tệp PDF, bao gồm hợp nhất, thêm nhận xét, ký tên, che giấu thông tin nhạy cảm hoặc chuyển đổi định dạng tệp.

Ngoài khả năng chỉnh sửa, sự hỗ trợ AI của ChatGPT còn đóng vai trò như một "trợ lý sáng tạo", giúp đưa ra gợi ý về bố cục, ý tưởng thiết kế và hỗ trợ tối ưu nội dung trong thời gian thực khi làm việc.

Cách các công cụ Adobe hoạt động bên trong ChatGPT

Các công cụ của Adobe có thể được khởi chạy trực tiếp trong cuộc trò chuyện, người dùng chỉ cần tải lên một tệp và nhập yêu cầu, chẳng hạn "Adobe Photoshop, hãy giúp tôi làm mờ nền của hình ảnh này". Ngay lập tức, ứng dụng sẽ được kích hoạt trong cuộc trò chuyện. Sau khi công cụ hoạt động, người dùng có thể tiếp tục yêu cầu chỉnh sửa.

Việc xử lý tập tin PDF trên ChatGPT cũng trở nên đơn giản hơn ẢNH: ADOBE

Tùy thuộc vào yêu cầu, Adobe có thể cung cấp các phiên bản khác nhau để lựa chọn hoặc các yếu tố giao diện nhỏ để tự điều chỉnh. Chẳng hạn, Photoshop Express có thể hiển thị các thanh trượt để điều chỉnh độ sáng, độ phơi sáng hoặc độ tương phản ngay trong ChatGPT.

Đối với tính năng của Acrobat, người dùng cần đăng nhập vào tài khoản Adobe để lưu hoặc xuất tệp. Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ này trong ChatGPT hoàn toàn miễn phí.

Bản cập nhật mới đã biến ChatGPT thành một không gian làm việc hữu ích cho những ai thường xuyên xử lý tài liệu hoặc hình ảnh, gói gọn nhiều quy trình làm việc vào cửa sổ trò chuyện duy nhất, từ đó giúp công việc sáng tạo trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, đối với các tác vụ phức tạp hơn, người dùng vẫn nên chuyển sang bộ ứng dụng đầy đủ của Adobe.