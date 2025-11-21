Sau Gemini 3 Pro, Google tiếp tục gây sốt với Nano Banana Pro

Phiên bản nâng cấp Nano Banana 2 (hay Nano Banana Pro) vừa chính thức được Google công bố với hứa hẹn mang đến những cải tiến vượt bậc trong khả năng tạo hình ảnh. Hoạt động này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Google công bố Gemini 3 Pro cũng gây chú ý cho cộng đồng mạng. Sản phẩm mới được phát triển dựa trên công nghệ Gemini Pro, với khả năng sử dụng "lập luận tiên tiến và kiến thức thực tế" để trực quan hóa thông tin một cách hiệu quả hơn.

Nano Banana Pro nâng cấp khả năng tạo ảnh AI cho người dùng ẢNH: GOOGLE

Những tính năng nổi bật của Nano Banana Pro

Google đã xác nhận một số tính năng của Nano Banana Pro, bao gồm khả năng tạo ra hình ảnh với độ nhất quán ký tự tốt hơn và hiển thị văn bản nâng cao. Mô hình mới này cho phép người dùng kết hợp tối đa 14 hình ảnh và duy trì tính nhất quán cho tối đa 5 nhân vật. Ngoài ra, Nano Banana Pro còn hỗ trợ các tính năng chỉnh sửa cục bộ như thay đổi tiêu điểm, áp dụng hiệu ứng màu sắc tinh vi và ánh sáng, cũng như hiệu ứng bokeh (nền mờ) cho ảnh.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là khả năng tạo ảnh với độ phân giải lên đến 2K và 4K, vượt trội so với độ phân giải 1.024 x 1.024 của phiên bản trước. Nano Banana Pro cũng hỗ trợ nhiều tỷ lệ khung hình hơn giúp người sáng tạo có thể tạo ra hình ảnh cho nhiều mục đích khác nhau.

Hình ảnh được tạo ra sẽ được bảo vệ bằng hình mờ kỹ thuật số SynthID vô hình, đồng thời người dùng có thể nhận diện nguồn gốc của ảnh thông qua hình mờ hiển thị (hình Gemini lấp lánh) cho các tác phẩm được tạo bởi người dùng Gemini Free và Gemini AI Pro.

Người dùng hiện đã có thể trải nghiệm Nano Banana Pro thông qua công cụ Gemini ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cách sử dụng Nano Banana Pro

Nano Banana Pro sẽ có sẵn trong ứng dụng Gemini, nơi người dùng có thể chọn tùy chọn "Tạo hình ảnh" ở mục Công cụ. Người dùng gói Gemini miễn phí sẽ bị giới hạn hình ảnh tạo bởi Nano Banana Pro, trong khi các gói cao hơn như AI Plus, Pro và Ultra sẽ có giới hạn lớn hơn.

Nano Banana Pro cũng sẽ được tích hợp vào Google Ads, Workspaces, Google Slides và Vids, đồng thời cho phép các nhà phát triển sử dụng trong Google AI Studio và Gemini API.

Với những cải tiến đáng kể này, Nano Banana Pro hứa hẹn trở thành một công cụ mạnh mẽ cho những ai đam mê sáng tạo hình ảnh bằng AI.