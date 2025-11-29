Gemini 3 Pro và Nano Banana Pro đồng loạt 'bóp' tính năng

Theo PhoneArena, mặc dù Gemini 3 Pro vừa ra mắt đầu tháng này với giới hạn ban đầu vốn đã khiêm tốn là 5 câu lệnh/ngày, Google lại tiếp tục cập nhật trang hỗ trợ với một thông báo không mấy vui vẻ, đó là người dùng miễn phí sẽ chỉ nhận được quyền truy cập cơ bản.

Google 'siết' người dùng miễn phí Gemini 3 Pro với giới hạn gắt gao

Theo đó, khái niệm 'cơ bản' nói trên thực chất là một cơ chế giới hạn linh hoạt dựa vào mức tải của máy chủ. Thử nghiệm thực tế cho thấy, vào những khung giờ cao điểm, người dùng chỉ có thể thực hiện vỏn vẹn 3 lượt gửi câu lệnh (prompt) văn bản là đã bị chặn. Tương tự, tính năng tạo ảnh bằng mô hình Nano Banana Pro cũng bị cắt giảm từ 3 xuống chỉ còn 2 hình ảnh mỗi ngày.

Google bắt đầu đặt giới hạn cho người dùng miễn phí khi sử dụng Gemini Pro 3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi người dùng sử dụng hết 3 lượt tương tác đó? Câu trả lời là mọi người sẽ không bị chặn hoàn toàn, nhưng hệ thống sẽ tự động chuyển về sử dụng mô hình cũ hơn là Gemini 2.5 Flash.

Mặc dù phiên bản Flash vẫn xử lý tốt các tác vụ văn bản thông thường, nhưng khả năng sáng tạo hình ảnh và độ chi tiết sâu sắc chắc chắn không thể so bì với Gemini 3 Pro. Thậm chí, các tính năng cao cấp trên NotebookLLM như tạo Infographic hay slide thuyết trình cũng đã bị thu hồi khỏi tài khoản miễn phí do nhu cầu quá tải.

Động thái này được giới phân tích nhận định là bước đi nhằm thúc đẩy người dùng đăng ký các gói trả phí đắt đỏ, như:

Gói Gemini AI Pro (489.000 đồng/tháng): 100 câu lệnh và 100 hình ảnh/ngày.

(489.000 đồng/tháng): 100 câu lệnh và 100 hình ảnh/ngày. Gói Gemini AI Ultra (6 triệu đồng/tháng): 500 câu lệnh và 1.000 hình ảnh /ngày.

Có thể thấy, mức giá lên tới gần 6 triệu đồng cho gói Ultra thực sự là một rào cản lớn đối với người dùng phổ thông.

Đối mặt với động thái siết chặt của Google, lời khuyên cho người dùng là hãy áp dụng cách sử dụng luân phiên. Nếu công việc không đòi hỏi khả năng tạo hình ảnh nghệ thuật hàng loạt với chất lượng cao hay xử lý dữ liệu khổng lồ, người dùng không nên vội vã nâng cấp.

Tận dụng Gemini 2.5 Flash : Cho các tác vụ tóm tắt, viết mail cơ bản.

: Cho các tác vụ tóm tắt, viết mail cơ bản. Kết hợp ChatGPT: Khi hết 3 lượt hỏi 'xịn' trên Gemini 3 Pro, hãy chuyển ngay sang ChatGPT. Với mô hình GPT-4o, bạn vẫn có khoảng 15 lượt phản hồi miễn phí với chất lượng tương đương, thậm chí nhỉnh hơn ở một số tác vụ.

Việc luân phiên sử dụng các công cụ là cách thông minh nhất hiện nay để tận hưởng công nghệ AI tối tân mà không tốn phí hằng tháng.