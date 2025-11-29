One UI 8.5 mang đến biểu tượng 3D 'nổi' và giao diện tối đúng nghĩa

Theo Sammy Fans, từ trước đến nay, 'nỗi đau' của người dùng yêu thích giao diện tối (dark mode) là sự thiếu đồng bộ, vì trong khi hệ thống đã chuyển sang màu đen, nhiều biểu tượng ứng dụng vẫn giữ nguyên màu sắc chói lóa, phá vỡ trải nghiệm thị giác. Các nhà sản xuất (OEM) thường bỏ qua chi tiết này, nhưng Samsung thì không và câu trả lời sẽ có trên One UI 8.5.

One UI 8.5 là cuộc cách mạng thị giác

Theo các nguồn tin rò rỉ, One UI 8.5 sẽ tích hợp một công cụ mới có khả năng 'ép' các biểu tượng ứng dụng phải thích nghi với chủ đề tối của hệ thống. Nền của ứng dụng sẽ tự động chuyển sang tông màu tối đồng bộ với hệ điều hành, tạo nên một giao diện liền mạch và tối ưu hóa, ngay cả với các ứng dụng bên thứ ba chưa hỗ trợ.

Samsung đại tu giao diện trên One UI 8.5 ẢNH: SAMMOBILE

Không chỉ cải thiện màu sắc, One UI 8.5 còn đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên giao diện phẳng (flat UI) vốn đã thống trị nhiều năm qua. Theo GalaxyTechie, Samsung sẽ chuyển sang ngôn ngữ thiết kế 3D với hiệu ứng chiều sâu và đổ bóng rõ rệt.

Các biểu tượng mới sẽ trông như đang 'lơ lửng' phía trên hình nền màn hình khóa, mang lại cảm giác sống động và hiện đại hơn. Đây được xem là bước nhảy vọt về thẩm mỹ, thậm chí còn lớn hơn những thay đổi đã thấy trên One UI 7.

Động thái này của Samsung đi cùng nhịp với nỗ lực của Google, khi gã khổng lồ tìm kiếm cũng đang ép các nhà phát triển áp dụng 'Themed Icons' và sử dụng thuật toán để tự động tạo biểu tượng cho các ứng dụng thiếu hỗ trợ.

Dự kiến, người dùng Samsung sẽ sớm được trải nghiệm những thay đổi này khi chương trình beta công khai của One UI 8.5 được tung ra vào tuần thứ hai của tháng 12 tới.