Galaxy S25 bắt đầu thử nghiệm One UI 8.5

Phong Đỗ
Phong Đỗ
26/11/2025 13:33 GMT+7

Phát hiện firmware One UI 8.5 Beta cho Galaxy S25 Ultra: Ngày ra mắt đã cận kề?

Theo SamMobile, cộng đồng người dùng Samsung vừa đón nhận một tín hiệu đáng mừng khi bản firmware thử nghiệm đầu tiên của giao diện One UI 8.5 dành cho Galaxy S25 Ultra đã chính thức xuất hiện trên hệ thống máy chủ của hãng.

Galaxy S25 sắp nhận được bản thử nghiệm của One UI 8.5

Trước đó, nhiều nguồn tin dự đoán Samsung sẽ khởi động chương trình Beta One UI 8.5 cho dòng Galaxy S25 ngay trong tháng 11 này. Việc tìm thấy firmware trên máy chủ đã xác nhận một nửa dự đoán đó là chính xác: Samsung thực sự đang phát triển bản cập nhật này.

Tuy nhiên, khi tháng 11 đã trôi về những ngày cuối cùng, khả năng người dùng được trải nghiệm bản Beta ngay trong tháng này gần như bằng không.

Xuất hiện 'manh mối' Galaxy S25 bắt đầu được thử nghiệm One UI 8.5 - Ảnh 1.

Bản firmware của One UI 8.5 cho dòng Galaxy S25 xuất hiện trên máy chủ Samsung

ẢNH: SAMMOBILE

Nguyên nhân của sự chậm trễ này được cho là có liên quan đến những tin đồn về việc dời lịch ra mắt dòng sản phẩm kế nhiệm - Galaxy S26. Hiệu ứng dây chuyền này dường như đã tác động đến lộ trình phát triển phần mềm, khiến One UI 8.5 Beta đến muộn hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Mặc dù bị trì hoãn, việc firmware xuất hiện trên máy chủ vẫn là một cột mốc quan trọng.

Nếu nhìn lại lịch sử, các bản firmware Beta của One UI 7 và One UI 8 thường xuất hiện trên máy chủ khoảng 17 - 24 ngày trước khi Samsung chính thức mở đăng ký công khai (Public Beta). Nếu Samsung tiếp tục giữ đúng 'nhịp độ' này, có thể người dùng Galaxy S25 sẽ nhận được bản cập nhật One UI 8.5 Beta vào khoảng tuần thứ ba của tháng 12.2025.

Hiện tại, vẫn chưa rõ những thị trường nào sẽ nằm trong danh sách thử nghiệm đợt đầu. Samsung không có quy luật cố định cho các bản cập nhật dạng '.5' (như One UI x.5), nên người dùng tại các thị trường thường xuyên được ưu tiên (như Mỹ, Hàn Quốc, Đức...) vẫn cần phải chờ đợi thông báo chính thức.

