Đã có thể chạy được ứng dụng iOS ngay trên Android

Cuộc chiến không hồi kết giữa Android và iOS vừa có một bước ngoặt thú vị. Một nhóm nhà phát triển đã tìm ra cách mang các ứng dụng iPhone lên chạy mượt mà trên hệ điều hành của Google, mở ra cơ hội trải nghiệm lại những tựa game cổ điển đầy hoài niệm.

Cách cài đặt trình giả lập iOS trên Android

Nếu bạn từng thắc mắc liệu có thể cài đặt file .ipa của iPhone lên máy Samsung hay Xiaomi hay không, thì câu trả lời giờ đây là có, nhờ vào dự án mã nguồn mở mang tên touchHLE.

touchHLE là gì và nó làm được gì? Đây là một trình giả lập hệ điều hành iPhone (iPhone OS emulator) hoạt động trên Android, Windows và macOS. Tuy nhiên, cần lưu ý là nó không có thể chạy iMessage hay FaceTime đời mới nhất.

Trình giả lập touchHLE mang ứng dụng 'cổ' của iOS lên Android ẢNH: BGR

touchHLE tập trung vào việc mô phỏng các phiên bản iPhone OS 2.x và 3.0 (giai đoạn trước năm 2011). Điều này biến nó thành một 'cỗ máy thời gian', giúp người dùng hồi sinh các tựa game 32-bit kinh điển từng làm mưa làm gió một thời như Castle Smasher, I Love Katamari, hay Metal Gear Solid Touch.

Một số hạn chế cần biết nhóm phát triển (hoạt động tình nguyện) cho biết họ chưa có kế hoạch hỗ trợ các ứng dụng 64-bit hiện đại (từ iPhone 5s trở đi). Vì vậy, đây là sân chơi dành riêng cho sự hoài niệm chứ không phải để thay thế chiếc iPhone hiện tại của bạn. Cơ sở dữ liệu ứng dụng tương thích vẫn đang được cập nhật từng ngày.

Hướng dẫn nhanh cách cài đặt Để trải nghiệm, người dùng cần thực hiện một số bước kỹ thuật nhỏ:

Cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trong phần Settings > Apps, or Apps & Notifications > Special access (hoặc Special app access trong một số trường hợp) > chọn 'Install unknown apps' > chọn trình duyệt bạn muốn.

Tải file cài đặt touchHLE từ GitHub ( github.com/touchHLE/touchHLE/releases ) và giải nén.



) và giải nén. Cài đặt file APK.

Quan trọng nhất là bạn cần tự tìm kiếm file game/ứng dụng định dạng .ipa và sao chép chúng vào thư mục android/data/org.touchHLE/files/touchHLE-apps trên điện thoại. Danh sách các ứng dụng được tổng hợp tại appdb.touchhle.org.

Dù quá trình cài đặt có thể hơi 'gập ghềnh' với người không rành công nghệ, nhưng cảm giác được chạm vào giao diện game iPhone đời đầu ngay trên màn hình Android chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị khó quên.