Top 5 smartphone Android đáng mua nhất năm 2025

Giữa một 'rừng' smartphone Android ra mắt ồ ạt với nhiều tính năng na ná nhau, việc tìm ra một chiếc điện thoại thực sự chất lượng không phải điều dễ dàng. Mới đây, tạp chí tiêu dùng uy tín Consumer Reports đã chính thức công bố danh sách 5 mẫu điện thoại Android tốt nhất năm 2025, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho giới công nghệ.

Khác với hệ sinh thái khép kín của Apple, thị trường Android năm 2025 tiếp tục là cuộc đua khốc liệt từ phân khúc giá rẻ cho đến những chiếc flagship gập giá cả nghìn USD. Dựa trên các bài kiểm tra toàn diện về hiệu năng, pin và camera, dưới đây là 5 cái tên sáng giá nhất được các chuyên gia khuyên dùng.

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

Không quá ngạc nhiên khi vị trí đầu bảng vẫn thuộc về Samsung. Dù dòng Note đã bị khai tử từ năm 2020, nhưng linh hồn của nó vẫn sống mãi trong dòng S Ultra. Với mức giá 1.299 USD, Galaxy S25 Ultra được đánh giá là đại diện xuất sắc nhất của thế giới Android, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với iPhone 17 Pro Max.

Samsung Galaxy S25 Ultra dẫn đầu danh sách smartphone đáng sở hữu của năm ẢNH: SLASHGEAR

Sở hữu màn hình AMOLED 6,9 inch 1.440p khổng lồ, chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ và bút S Pen độc quyền, S25 Ultra là một 'cỗ xe tăng' về hiệu năng. Điểm nhấn nằm ở cụm camera 'khủng' với cảm biến chính 200 MP và hai ống kính tele zoom 3x, 5x. Sự trưởng thành trong phần mềm One UI cùng các tính năng AI thực dụng đã giúp Samsung giữ vững ngôi vương.

2. OnePlus 13R

Nếu đang tìm kiếm một 'món hời', OnePlus 13R chính là câu trả lời. Với giá chỉ 599 USD, thiết bị này mang lại hiệu năng không tưởng nhờ chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12 GB và màn hình 120 Hz.

OnePlus 13R giá rẻ nhưng pin khủng và cấu hình mạnh ẢNH: SLASHGEAR

Điểm 'ăn tiền' nhất của OnePlus 13R là khả năng sạc siêu tốc 80W, nạp đầy viên pin 6.000 mAh chỉ trong chưa đầy một giờ - điều mà cả Samsung hay Apple đều chưa làm được. Dù phải đánh đổi tính năng sạc không dây và chuẩn kháng nước thấp hơn, nhưng đây vẫn là chiếc điện thoại có hiệu năng trên giá thành tốt nhất năm.

3. Samsung Galaxy Z Flip7

Đại diện cho dòng điện thoại gập vỏ sò là Galaxy Z Flip7. Qua 6 thế hệ, Samsung đã hoàn thiện sản phẩm này đến mức nó thực sự hữu dụng cho nhu cầu hằng ngày, đặc biệt là màn hình phụ tràn viền giúp thao tác nhanh mà không cần mở máy.

Galaxy Z Flip7 là điện thoại gập duy nhất trong danh sách ẢNH: SLASHGEAR

Một điểm gây tranh cãi nhỏ là việc Samsung sử dụng chip 'nhà làm' Exynos 2500 thay vì Snapdragon trên phiên bản này. Tuy nhiên, với mức giá 1.100 USD cùng cam kết hỗ trợ phần mềm 7 năm, Z Flip7 vẫn là lựa chọn số 1 cho những ai yêu thích sự thời trang và công nghệ mới.

4. Google Pixel 9a

Với ngân sách dưới 500 USD, Pixel 9a là cái tên không thể bỏ qua. Google tiếp tục chứng minh họ là bậc thầy về thuật toán khi mang đến khả năng chụp ảnh thiếu sáng ấn tượng chỉ với cụm camera kép.

Google Pixel 9a với khả năng nhiếp ảnh ấn tượng ẢNH: SLASHGEAR

Sử dụng chip Tensor G4 và màn hình P-OLED 120 Hz, Pixel 9a mang lại trải nghiệm Android mượt mà. Tuy nhiên, khi đặt cạnh OnePlus 13R (đắt hơn 100 USD), Pixel 9a tỏ ra thua thiệt về hiệu năng thô và thời lượng pin. Dẫu vậy, đây vẫn là lựa chọn an toàn cho những ai ưu tiên camera và phần mềm chính chủ Google.

5. OnePlus 13

Bất ngờ lớn nhất trong danh sách là sự xuất hiện của OnePlus 13 thay vì mẫu OnePlus 15 mới ra mắt. Theo Consumer Reports, OnePlus 15 dù mới hơn nhưng lại có cụm camera bị hạn chế. Ngược lại, OnePlus 13 vẫn giữ được hệ thống camera 50 MP chất lượng cao hợp tác cùng Hasselblad.

OnePlus 13 tuy cũ nhưng vẫn mạnh mẽ đáng gờm ẢNH: SLASHGEAR

Được trang bị pin silicon-carbon 6.000 mAh, sạc 100W và tùy chọn RAM lên tới 24 GB, OnePlus 13 thực sự là một con quái vật về phần cứng mà các game thủ khao khát, chứng minh rằng đôi khi 'mới hơn chưa chắc đã tốt hơn'.