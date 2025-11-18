Galaxy S26 Ultra 'vượt mặt' iPhone 17 Pro Max về độ mỏng nhẹ

Cuộc chiến 'cân nặng' giữa hai gã khổng lồ Samsung và Apple dường như đã có kết quả sớm cho thế hệ flagship 2026. Một so sánh chi tiết vừa bị rò rỉ, cho thấy dòng Galaxy S26 của Samsung sẽ giành chiến thắng ấn tượng trước dòng iPhone 17 về cả độ mỏng và trọng lượng.

Dòng Galaxy S26 mỏng nhẹ hơn iPhone 17 một cách đáng ngạc nhiên

Theo chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Ice Universe, Samsung dường như đã đặt mục tiêu tạo ra một dòng flagship mỏng nhẹ vượt trội so với đối thủ.

Dòng Galaxy S26 sẽ mỏng nhẹ hơn dòng iPhone 17 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Các số liệu rò rỉ đã vạch ra một bức tranh rõ ràng, trong đó Samsung chiếm lợi thế ở mọi phân khúc:

Galaxy S26 (bản thường) : Sẽ nhẹ hơn 13 gram và mỏng hơn 1,05 mm so với iPhone 17 (bản thường).

: Sẽ nhẹ hơn 13 gram và mỏng hơn 1,05 mm so với iPhone 17 (bản thường). Galaxy S26+ : Sẽ nhẹ hơn 13 gram và mỏng hơn 1,45 mm so với iPhone 17 Pro.

: Sẽ nhẹ hơn 13 gram và mỏng hơn 1,45 mm so với iPhone 17 Pro. Galaxy S26 Ultra: Sẽ nhẹ hơn 17 gram và mỏng hơn 0,85 mm so với iPhone 17 Pro Max.

Chiến thắng của S26 Ultra là đáng chú ý nhất, bởi nó được cho là vẫn giữ khung titan cao cấp (tương tự S25 Ultra), trong khi các mẫu S26 và S26+ dùng khung nhôm.

Điều khiến chiến thắng của S26 Ultra trở nên ấn tượng hơn là những gì nó chứa đựng bên trong. Mặc dù nhẹ hơn đối thủ Apple, S26 Ultra vẫn được trang bị phần cứng 'khủng' hơn, cho thấy trình độ kỹ thuật bậc thầy của Samsung. Cụ thể, S26 Ultra được cho là sẽ có:

Hệ thống 4 camera : So với chỉ 3 ống kính trên iPhone 17 Pro Max. Hệ thống này bao gồm một cảm biến chính 200 MP, một camera siêu rộng 50 MP, một camera tele 3x (10 MP hoặc 12 MP) và một camera kính tiềm vọng 5x 50 MP.

: So với chỉ 3 ống kính trên iPhone 17 Pro Max. Hệ thống này bao gồm một cảm biến chính 200 MP, một camera siêu rộng 50 MP, một camera tele 3x (10 MP hoặc 12 MP) và một camera kính tiềm vọng 5x 50 MP. Tản nhiệt lớn hơn: Máy được dự đoán sẽ có buồng hơi (vapor chamber) lớn hơn 1,2 lần so với người tiền nhiệm S25 Ultra, đảm bảo hiệu suất mát mẻ hơn.

Việc S26 Ultra có thể tích hợp cả 4 cảm biến ảnh và một hệ thống tản nhiệt lớn hơn, trong khi vẫn duy trì trọng lượng nhẹ hơn 17 gram so với đối thủ, là một thành tựu kỹ thuật đáng nể và là một đòn tâm lý mạnh mẽ vào Apple trước thềm ra mắt.