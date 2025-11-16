Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Tim Cook có thể từ chức CEO Apple vào năm sau

Phong Đỗ
Phong Đỗ
16/11/2025 10:50 GMT+7

CEO Tim Cook hiện đã 65 tuổi, báo hiệu cho cuộc chuyển giao quyền lực lớn của Apple.

Một tin đồn có thể gây chấn động lớn tại Apple vừa xuất hiện, làm lu mờ cả những thay đổi nhân sự cấp cao gần đây. Tờ Financial Times chia sẻ rằng Giám đốc điều hành Tim Cook có thể sẽ từ chức ngay trong năm sau và hội đồng quản trị của gã khổng lồ công nghệ đã bắt đầu nghiêm túc vạch ra một kế hoạch kế nhiệm.

Tim Cook có thể từ chức CEO Apple vào năm tới: Cuộc chuyển giao quyền lực lớn - Ảnh 1.

CEO Tim Cook sắp rời Apple vào năm sau?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THETIMESOFISRAEL

Tim Cook sắp rời đi, Apple đã chọn xong người thay thế?

Nguồn tin cho biết, ông John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật phần cứng, đang được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng này.

Tin tức xuất hiện ngay sau khi ông Tim Cook vừa bước sang tuổi 65. Ông đã lèo lái Apple trong suốt 14 năm với tư cách CEO, giám sát một kỷ nguyên tăng trưởng đáng kinh ngạc nhưng cũng không thiếu những tranh cãi. Tim Cook được ghi nhận là người đã thay đổi hoàn toàn chiến lược của Apple, chuyển dịch sang gia công sản xuất, cho phép công ty vận hành với quy mô khổng lồ mà trước đây không thể đạt được.

Sự đồn đoán về tương lai của Tim Cook càng trở nên nóng hơn sau sự ra đi của một 'cánh tay phải' của ông. Theo đó, Giám đốc vận hành (COO) Jeff Williams lừng danh, vừa có ngày làm việc cuối cùng vào thứ sáu tuần trước.

Sự nghỉ hưu của Williams đã tạo ra một cuộc xáo trộn lớn về trách nhiệm ở cấp điều hành. Các 'sếp lớn' khác, gồm Giám đốc dịch vụ Eddy Cue, người đứng đầu mảng phần mềm Craig Federighi và chính John Ternus, đều được mở rộng thêm vai trò và quyền lực.

Tuy nhiên, dù cuối cùng ai sẽ là người kế nhiệm, các chuyên gia tin rằng đó gần như chắc chắn không phải là một người từ bên ngoài. Chính ông Cook trước đây khẳng định rằng Apple ưu tiên mạnh mẽ cho một ứng cử viên nội bộ và công ty đã có "các kế hoạch kế nhiệm rất chi tiết".

