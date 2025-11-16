Cài đặt giúp iPhone 17 Pro tiết kiệm hàng trăm GB dung lượng

iPhone 17 Pro đang nhận được nhiều lời khen trên toàn cầu, từ thời lượng pin ấn tượng cho đến hệ thống camera được nâng cấp. Và một trong những cải tiến đắt giá nhất là khả năng quay video 4K ở tốc độ 120 FPS.

Tuy nhiên, có một sự thật mà các chuyên gia đang cảnh báo rằng việc lạm dụng cài đặt tối đa này để ghi lại các khoảnh khắc hằng ngày là một sự lãng phí không cần thiết và là cách nhanh nhất để 'ngốn' sạch dung lượng lưu trữ của bạn.

Quay video 4K ở 120 FPS tốn 420 GB dung lượng iPhone mỗi giờ

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc iPhone 17 Pro hoặc Pro Max 2 TB với chip A19 Pro, hãy chuẩn bị cho con số gây 'sốc' khi quay video 4K/120 FPS (dựa trên dữ liệu từ thế hệ tiền nhiệm) tiêu tốn khoảng 7 GB mỗi phút. Điều này có nghĩa là chỉ một giờ quay phim đã ngốn khoảng 420 GB chiếm hơn 1/5 tổng bộ nhớ 2 TB. Khi tính cả ứng dụng, tin nhắn và các dữ liệu khác, bộ nhớ của bạn sẽ cạn kiệt nhanh hơn nhiều so với dự kiến.

Khả năng quay video 4K ở tốc độ 120 FPS 'ngốn' dung lượng lưu trữ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Để thay đổi thông số quay video 'ngốn' dung lượng này, chỉ cần vào Cài đặt (Settings) > Camera > Quay video (Record Video). Ngay cả việc duy trì độ phân giải 4K nhưng giảm tốc độ khung hình xuống 30 FPS cũng đã giảm tải đáng kể cho bộ xử lý, pin và bộ nhớ trong.

Vậy tại sao Apple lại trang bị tính năng 'ngốn' dung lượng này? Nói một cách đơn giản, nó không dành cho các video đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.

Chuyên gia chỉ ra rằng 4K/120 FPS chỉ thực sự phát huy tác dụng khi quay nội dung có hành động nhanh, chẳng hạn như các sự kiện thể thao hoặc khoảnh khắc thú cưng của bạn chạy nhảy. Tốc độ khung hình cao thu được nhiều thông tin hình ảnh hơn, mang lại chi tiết sắc nét và chuyển động mượt mà.

Quan trọng nhất, nó hữu ích cho hậu kỳ, cho phép các nhà sáng tạo nội dung chuyển sang chế độ quay chậm (slow-motion) mà vẫn giữ được chất lượng cảnh quay ở mức cao nhất.

Giải pháp cho người dùng chuyên nghiệp

Nếu công việc của bạn đòi hỏi phải quay ở độ phân giải và tốc độ khung hình cao thường xuyên, có hai giải pháp để giảm tải cho bộ nhớ trong của iPhone 17 Pro.

Đầu tiên là bạn có thể đầu tư vào một ổ SSD gắn ngoài. Apple hiện bán độc quyền ổ LaCie 1 TB Mobile SSD Secure (USB-C), vốn được thiết kế riêng để xử lý video 4K/120 FPS ở định dạng Dolby Vision. Với tốc độ ghi lên đến 1.000 Mbps, đây là phụ kiện hoàn hảo cho những ai nghiêm túc về quay phim di động (yêu cầu iPhone 15 trở lên và iOS 14 trở lên).

Ổ SSD di động sẽ là giải pháp cung cấp dung lượng bổ sung hàng đầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu không muốn mang theo ổ cứng, các dịch vụ đám mây sẽ là một lựa chọn linh hoạt.

iCloud+ : Dù có gói 50 GB (19.000 đồng/tháng), nhưng nếu bạn quay ProRes và 4K, gói 2 TB (249.000 đồng/tháng) là mức đầu tư hợp lý. Apple cũng cung cấp các gói 6 TB và 12 TB cho nhu cầu cực lớn.

: Dù có gói 50 GB (19.000 đồng/tháng), nhưng nếu bạn quay ProRes và 4K, gói 2 TB (249.000 đồng/tháng) là mức đầu tư hợp lý. Apple cũng cung cấp các gói 6 TB và 12 TB cho nhu cầu cực lớn. Google One: Dịch vụ này cung cấp gói Premium 2 TB với giá 225.000 đồng/tháng. Thậm chí, người dùng có thể nâng cấp lên các gói Google AI Pro hoặc AI Ultra để có thêm dung lượng và các tính năng AI tích hợp.

Tóm lại, iPhone 17 Pro là một cỗ máy quay phim mạnh mẽ, nhưng việc hiểu rõ khi nào nên sử dụng cài đặt tối đa là chìa khóa để tránh việc hết dung lượng.